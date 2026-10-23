Eleitor confirma o voto na urna eletrônica - Reprodução Internet

Eleitor confirma o voto na urna eletrônicaReprodução Internet

Publicado 23/10/2026 17:18

Com a aproximação da votação do segundo turno das Eleições 2026, os eleitores do município de Cabo Frio , localizado na Região dos Lagos, precisam ficar atentos à organização das seções eleitorais para evitar qualquer imprevisto ou transtorno no momento de exercer o direito de voto. O Cartório Eleitoral da cidade reforça que todas as mudanças implementadas nos endereços de votação durante a primeira etapa do pleito continuam plenamente válidas e que não haverá nenhuma nova alteração, transferência de seção ou modificação de local para a votação deste domingo. Para consultar a situação do título e confirmar o endereço atualizado da seção, o eleitor pode acessar o serviço oficial do Tribunal Superior Eleitoral.

A orientação central dos órgãos eleitorais é para que toda a população compareça estritamente aos mesmos locais e às mesmas seções em que votou no primeiro turno. As adequações operacionais promovidas na cidade afetaram duas importantes unidades escolares e comunitárias no município, com a finalidade de otimizar a infraestrutura de atendimento, oferecer maior comodidade aos cidadãos, garantir acessibilidade adequada e evitar a formação de longas filas ao longo do dia do pleito.

Mudanças nos locais de votação operadas desde o primeiro turno

A principal alteração divulgada pela Justiça Eleitoral no município envolve os eleitores que anteriormente votavam na FAETEC Manoel Corrêa, espaço conhecido popularmente pela comunidade como antigo CIEP. Esse contingente de votantes foi transferido e passou a votar no prédio da Universidade Estácio, situado na Rodovia General Alfredo Bruno Gomes Martins, sem número, Lote 19, no bairro Braga, localizado logo ao lado da academia Smart Fit.

A segunda modificação estrutural realizada em Cabo Frio atinge os cidadãos que utilizavam as instalações do Clube São Cristóvão Futebol Clube para votar. Esse grupo de eleitores foi remanejado para a Escola Municipal Themira Palmer, que fica localizada na Rua Governador Valadares, sem número, no bairro Guarani, nas proximidades do supermercado Supermarket. Todas as seções eleitorais vinculadas a esses dois pontos de origem permanecem funcionando rigorosamente nos mesmos locais atribuídos e utilizados no primeiro turno.

Canais de atendimento do Cartório Eleitoral e suporte ao cidadão

Para garantir o esclarecimento rápido e eficiente de qualquer dúvida sobre a seção eleitoral ou a documentação necessária para o dia da votação, o Cartório Eleitoral de Cabo Frio disponibiliza canais diretos de atendimento telefônico e presencial para atender à população local. Os cidadãos podem entrar em contato por meio dos telefones (22) 3518-3600, que opera com atendimento via mensagem pelo aplicativo WhatsApp, e (22) 3518-3601.

Além do suporte à distância pelos números de telefone, os eleitores que preferirem o atendimento presencial podem comparecer diretamente à sede do Cartório Eleitoral do município. O prédio da instituição está localizado na Rua Gustavo Beranger, número 267, no bairro Vila Nova, em Cabo Frio. A recomendação geral das autoridades é que o eleitor faça a verificação com antecedência para evitar deslocamentos equivocados.