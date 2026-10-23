Unidade Senac Cabo Frio - Reprodução/ Senac

Unidade Senac Cabo Frio Reprodução/ Senac

Publicado 23/10/2026 17:44

O Senac RJ está com mais de 130 vagas gratuitas em cursos técnicos para estudantes do Ensino Médio da rede estadual em Cabo Frio e Rio das Ostras. As oportunidades abrangem as áreas de Administração, Estética, Guia de Turismo e Logística, conforme a oferta de cada unidade. As inscrições podem ser feitas pela internet, no site de inscrição para cursos técnicos do Senac RJ, ou presencialmente. Os selecionados também terão direito a uma ajuda de custo durante a formação.

As vagas são destinadas a jovens e adultos que estejam cursando, no momento da matrícula, pelo menos o primeiro ano do Ensino Médio em escolas estaduais do Rio de Janeiro. Estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) também podem participar, desde que atendam ao requisito de escolaridade.

A iniciativa permite que os alunos conciliem a educação básica com a qualificação profissional, ampliando as possibilidades de ingresso no mercado de trabalho antes mesmo da conclusão do Ensino Médio.

Cabo Frio concentra mais de 100 vagas

A unidade do Senac RJ em Cabo Frio oferece mais de 100 vagas distribuídas entre os cursos técnicos em Administração, Estética, Guia de Turismo e Logística. O início das aulas está previsto para 26 de outubro, conforme o calendário divulgado pela instituição.

A unidade fica na Avenida Teixeira e Souza, nº 31, no Centro de Cabo Frio. Os interessados podem buscar informações pelo telefone (22) 2041-8539 ou pelo e-mail cabofrio@rj.senac.br.

Em Rio das Ostras, são disponibilizadas mais de 30 vagas para os cursos técnicos em Estética e Logística. As atividades estão previstas para começar em 3 de novembro, no Centro Integrado Sesc Senac, localizado na Rua João Batista Cordeiro, no bairro Jardim Campomar.

Para obter informações sobre as oportunidades na unidade, os candidatos podem entrar em contato pelo telefone (22) 2221-0050 ou pelo e-mail riodasostras@rj.senac.br.

As datas previstas de início das turmas exigem atenção dos interessados, principalmente daqueles que pretendem começar a formação ainda em 2026. Por isso, a recomendação é consultar a disponibilidade das vagas e as orientações para matrícula diretamente nos canais oficiais do Senac RJ.

Aulas serão realizadas no contraturno escolar

Os cursos terão duração de 10 a 18 meses e poderão ser oferecidos nas modalidades presencial ou híbrida, de acordo com a formação. As aulas serão realizadas no contraturno escolar, para que os estudantes consigam manter a frequência nas atividades regulares do Ensino Médio.

O calendário das capacitações seguirá o cronograma da rede estadual de ensino. Dessa forma, mesmo as turmas que começarem as atividades ainda em 2026 terão férias no mesmo período das escolas estaduais.

Com a formação técnica realizada simultaneamente à educação básica, os participantes poderão concluir o Ensino Médio com um certificado profissional. A proposta é proporcionar conhecimentos específicos de uma área de atuação e ampliar as alternativas para quem deseja procurar emprego ou continuar os estudos após a conclusão da escola.

Parceria com a Secretaria de Educação

A oferta dos cursos é realizada em parceria com a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc RJ) e está vinculada ao Juros por Educação, programa associado ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag).

Segundo o Senac RJ, as formações foram definidas considerando as características econômicas das regiões e as necessidades do mercado de trabalho. A instituição também mantém articulação com empresas para aproximar os alunos das oportunidades profissionais disponíveis após a conclusão dos cursos.

Entre as áreas oferecidas, Administração, Estética, Guia de Turismo e Logística contemplam diferentes possibilidades de atuação. A formação em Logística, por exemplo, está relacionada a atividades de armazenamento, distribuição e movimentação de mercadorias, enquanto Guia de Turismo é uma opção ligada ao setor turístico, importante para a economia fluminense.

Pesquisa aponta aumento da empregabilidade após cursos

Dados de uma pesquisa realizada em 2025 pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) indicaram aumento na empregabilidade dos estudantes do Senac RJ após a qualificação profissional.

De acordo com o levantamento divulgado pela instituição, o índice de empregabilidade passou de 44% antes da formação para 52% depois da conclusão dos cursos. Entre os participantes que conseguiram uma oportunidade profissional, o tempo médio para obter emprego foi de dois meses.

A pesquisa também apontou que 81% dos entrevistados que participaram do levantamento afirmaram utilizar no trabalho os conhecimentos adquiridos durante a capacitação.

Os indicadores apresentados pelo Senac RJ reforçam a importância da qualificação profissional para quem busca ingressar no mercado de trabalho ou ampliar as possibilidades de atuação. Os resultados, porém, correspondem aos dados da pesquisa citada e não representam uma garantia de contratação para os novos participantes.

Como se inscrever nos cursos gratuitos

Os interessados podem realizar a inscrição pelo endereço inscricao-tecnico.rj.senac.br ou procurar diretamente as unidades de Cabo Frio e Rio das Ostras para obter orientações sobre as vagas e o processo de matrícula.

Para participar, é necessário estar cursando, no momento da matrícula, pelo menos o primeiro ano do Ensino Médio em uma escola da rede estadual, incluindo a modalidade EJA. Os candidatos também podem consultar os contatos de cada unidade para confirmar informações sobre os cursos disponíveis.

Em Cabo Frio, o atendimento é feito pelo telefone (22) 2041-8539 e pelo e-mail cabofrio@rj.senac.br. Em Rio das Ostras, os canais são (22) 2221-0050 e riodasostras@rj.senac.br.

A oferta reúne mais de 130 oportunidades gratuitas nas duas cidades, com ajuda de custo para os selecionados e aulas organizadas para permitir a continuidade dos estudos na rede estadual.