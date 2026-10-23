Equipes da Guarda Civil Municipal estarão posicionadas nos pontos previstos para as interdições - Ascom

Equipes da Guarda Civil Municipal estarão posicionadas nos pontos previstos para as interdiçõesAscom

Publicado 23/10/2026 17:55





A operação contará com equipes das secretarias municipais de Segurança e Ordem Pública e de Mobilidade Urbana. A Guarda Civil Municipal atuará na orientação de motoristas e pedestres, na organização do tráfego e no apoio à logística eleitoral. No domingo, os agentes começam a trabalhar a partir das 5h, com atenção especial às unidades de votação que concentram maior número de eleitores. A segurança será realizada em conjunto com a Polícia Militar.



Rua Gustavo Beranger terá interdições Motoristas e moradores de Cabo Frio devem ficar atentos às mudanças no trânsito previstas para o segundo turno das Eleições 2026, neste domingo (25). A Rua Gustavo Beranger, no bairro Vila Nova, terá restrições de estacionamento e circulação a partir de sexta-feira (23). As medidas são necessárias para permitir a movimentação dos veículos responsáveis pelo transporte das urnas eletrônicas.A operação contará com equipes das secretarias municipais de Segurança e Ordem Pública e de Mobilidade Urbana. A Guarda Civil Municipal atuará na orientação de motoristas e pedestres, na organização do tráfego e no apoio à logística eleitoral. No domingo, os agentes começam a trabalhar a partir das 5h, com atenção especial às unidades de votação que concentram maior número de eleitores. A segurança será realizada em conjunto com a Polícia Militar.

A orientação para que motoristas e moradores não deixem veículos estacionados na Rua Gustavo Beranger começou nesta quinta-feira (22). O isolamento do estacionamento e dos acessos à via está previsto para sexta-feira (23), a partir das 6h.



A rua é estreita e precisa permanecer livre para permitir o posicionamento e a circulação dos veículos que farão o transporte das urnas. Por isso, a restrição busca garantir espaço para a movimentação durante a preparação do segundo turno.



No domingo (25), a interdição total da Rua Gustavo Beranger terá início às 4h. Durante o bloqueio, a entrada será permitida apenas para veículos de moradores e profissionais credenciados pelo cartório eleitoral.



A recomendação é que quem utiliza a via no dia a dia se programe antecipadamente e observe a sinalização instalada no local. A retirada dos veículos estacionados também é importante para evitar dificuldades na circulação dos automóveis envolvidos na operação eleitoral.



Rua Rui Barbosa também será fechada

Outra mudança ocorrerá na Rua Rui Barbosa, que será interditada no domingo (25), a partir das 7h. O bloqueio será realizado no trecho em frente à Escola Municipal Rui Barbosa, onde haverá movimentação relacionada à votação. A via será liberada após o recolhimento das urnas. Até lá, motoristas deverão observar as orientações dos agentes responsáveis pela organização do trânsito.



As alterações fazem parte do planejamento para o segundo turno das eleições e incluem o acompanhamento dos locais de votação e das áreas utilizadas para o transporte dos equipamentos eleitorais.



Agentes vão orientar motoristas e pedestres

Durante a operação, equipes da Guarda Civil Municipal e da Mobilidade Urbana estarão posicionadas nos pontos previstos para as interdições. Os agentes serão responsáveis por orientar a população e auxiliar na organização da circulação de veículos e pedestres.



O telefone 153 está disponível para contato com a Guarda Civil Municipal. O canal pode ser utilizado pela população para solicitar informações e comunicar situações relacionadas à atuação da corporação.



A orientação aos motoristas é ficar atento aos horários dos bloqueios, evitar estacionar nos trechos sinalizados e planejar os deslocamentos com antecedência, principalmente nas proximidades dos locais de votação e das vias que terão circulação restrita durante o segundo turno.