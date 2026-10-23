Equipes da Guarda Civil Municipal estarão posicionadas nos pontos previstos para as interdiçõesAscom
A operação contará com equipes das secretarias municipais de Segurança e Ordem Pública e de Mobilidade Urbana. A Guarda Civil Municipal atuará na orientação de motoristas e pedestres, na organização do tráfego e no apoio à logística eleitoral. No domingo, os agentes começam a trabalhar a partir das 5h, com atenção especial às unidades de votação que concentram maior número de eleitores. A segurança será realizada em conjunto com a Polícia Militar.
Rua Gustavo Beranger terá interdições
A rua é estreita e precisa permanecer livre para permitir o posicionamento e a circulação dos veículos que farão o transporte das urnas. Por isso, a restrição busca garantir espaço para a movimentação durante a preparação do segundo turno.
No domingo (25), a interdição total da Rua Gustavo Beranger terá início às 4h. Durante o bloqueio, a entrada será permitida apenas para veículos de moradores e profissionais credenciados pelo cartório eleitoral.
A recomendação é que quem utiliza a via no dia a dia se programe antecipadamente e observe a sinalização instalada no local. A retirada dos veículos estacionados também é importante para evitar dificuldades na circulação dos automóveis envolvidos na operação eleitoral.
Rua Rui Barbosa também será fechada
As alterações fazem parte do planejamento para o segundo turno das eleições e incluem o acompanhamento dos locais de votação e das áreas utilizadas para o transporte dos equipamentos eleitorais.
Agentes vão orientar motoristas e pedestres
O telefone 153 está disponível para contato com a Guarda Civil Municipal. O canal pode ser utilizado pela população para solicitar informações e comunicar situações relacionadas à atuação da corporação.
A orientação aos motoristas é ficar atento aos horários dos bloqueios, evitar estacionar nos trechos sinalizados e planejar os deslocamentos com antecedência, principalmente nas proximidades dos locais de votação e das vias que terão circulação restrita durante o segundo turno.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.