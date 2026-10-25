Prefeito de Cabo Frio, Doutor Serginho na cabine de votação - Foto: Ascom

Prefeito de Cabo Frio, Doutor Serginho na cabine de votação Foto: Ascom

Publicado 25/10/2026 17:02

O prefeito de Cabo Frio , Dr. Serginho (PL), votou na manhã deste domingo (25), no Colégio Estadual Miguel Couto, durante o segundo turno das eleições de 2026. Após exercer o direito ao voto, o chefe do Executivo municipal seguiu para Brasília, onde acompanhará a apuração ao lado do candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL).

Após votar, Dr. Serginho comentou o período de mobilização política que antecedeu a votação e destacou a importância da participação dos eleitores no processo democrático. Segundo o prefeito, foram cerca de 60 dias de trabalho intenso dedicados à campanha e à chegada do momento de decisão nas urnas.

“60 dias de trabalho intenso dedicado a esse momento no exercício da democracia, continuou a campanha pra chegar nesse momento para que o eleitor possa ir votar que espera a partir de hoje que teremos um Brasil renovado”, declarou.

Prefeito destaca período de campanha

A declaração foi feita após a votação em Cabo Frio, antes da viagem do prefeito à capital federal. Dr. Serginho afirmou que o trabalho realizado durante a campanha teve como objetivo chegar ao dia da votação e mobilizar os eleitores para comparecerem às urnas.

O prefeito também manifestou expectativa em relação ao resultado da eleição, ao mencionar a possibilidade de um Brasil renovado. A declaração foi feita no contexto do segundo turno presidencial, que define a disputa entre os dois candidatos mais votados na primeira etapa.

A viagem para Brasília permitirá que Dr. Serginho acompanhe a divulgação dos resultados ao lado de Flávio Bolsonaro. O candidato do PL disputa a Presidência da República com o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Apuração define resultado da disputa presidencial

O segundo turno deste domingo mobiliza eleitores em todo o país. A votação representa a etapa final da eleição presidencial de 2026, com a escolha entre os dois candidatos que avançaram após o primeiro turno.

A apuração é conduzida pela Justiça Eleitoral, responsável pela contabilização dos votos e pela divulgação dos resultados oficiais. A expectativa em torno do resultado mobiliza lideranças políticas, partidos e apoiadores das duas candidaturas.

Em Cabo Frio, Dr. Serginho compareceu ao Colégio Estadual Miguel Couto durante a manhã e, após votar, seguiu viagem para a capital federal. A agenda informada pelo prefeito prevê acompanhar a apuração ao lado do candidato do PL.

Prefeito acompanha votação em Brasília

A presença de Dr. Serginho em Brasília ocorre em meio à movimentação política relacionada ao encerramento da eleição presidencial. O prefeito declarou esperar que o resultado represente uma renovação para o país e destacou o período de trabalho dedicado à campanha.

O segundo turno encerra a etapa de votação da disputa pelo Palácio do Planalto. Após o fechamento das seções eleitorais, os votos são contabilizados e os resultados divulgados pelos canais oficiais da Justiça Eleitoral.

Dr. Serginho acompanhará a apuração na capital federal, enquanto os eleitores aguardam a definição do resultado da eleição presidencial. A declaração do prefeito após votar reforçou o apelo para que a população participasse da votação e exercesse o direito ao voto neste domingo (25).

