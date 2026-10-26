Acidente fatal na Av. Amaral Peixoto, no bairro Florestinha, em Cabo Frio - Foto: Reprodução Internet

Acidente fatal na Av. Amaral Peixoto, no bairro Florestinha, em Cabo Frio Foto: Reprodução Internet

Publicado 26/10/2026 14:52

Um homem identificado apenas como Marquinhos morreu após ser atropelado e arrastado por um veículo na noite deste sábado (24), no trecho da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) que passa pelo bairro Florestinha, localizado em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio . O grave acidente mobilizou a comunidade local e gerou forte comoção entre familiares, amigos e moradores da Região dos Lagos, onde a vítima era bastante conhecida e estimada por residentes do entorno.

De acordo com dados apurados no local do atropelamento, o trágico acidente evoluiu para um cenário de extrema violência logo após o impacto. Populares e pessoas que presenciaram a cena ficaram revoltados com as circunstâncias do atropelamento, reagiram contra o condutor do automóvel com agressões físicas e, em seguida, atearam fogo no veículo envolvido no caso.

Revoltados, moradores agridem motorista e queimam carro

Com a chegada da reação popular e a destruição do veículo, equipes de emergência e socorristas foram acionadas para intervir no local. Os profissionais precisaram resgatar o condutor ferido do meio da aglomeração e prestar os primeiros atendimentos médicos ainda na rodovia, realizando o encaminhamento para unidade hospitalar da região.

As circunstâncias exatas que causaram o atropelamento inicial, bem como a sequência de atos de violência e o incêndio do automóvel, continuam sem esclarecimento definitivo. O caso deverá ser formalmente investigado pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro para mapear a dinâmica dos fatos, apurar responsabilidades e identificar os envolvidos no atropelamento e nas agressões subsequentes.

Posicionamento e investigação

A reportagem buscou contato com os órgãos de segurança pública e de saúde responsável pela região para obter detalhes sobre o estado de saúde do condutor e o andamento das investigações; até o momento da publicação desta matéria, não houve retorno com atualizações oficiais. O espaço permanece aberto para o posicionamento das autoridades e das partes citadas na ocorrência.