Menino de 4 anos que estava desaparecido e sua mãe, Ana Priscila - Foto: Redes sociais

Menino de 4 anos que estava desaparecido e sua mãe, Ana PriscilaFoto: Redes sociais

Publicado 26/10/2026 15:00

Um menino de quatro anos que estava desaparecido desde a madrugada deste domingo (25) foi localizado e resgatado com vida no bairro Jacaré, no município de Cabo Frio , localizado na Região dos Lagos. A criança, identificada como Davidson Luca, mobilizou dezenas de moradores e usuários nas redes sociais ao longo da manhã, após ter saído da residência da família sem que nenhum adulto percebesse o deslocamento inicial durante o período de descanso.

De acordo com o depoimento prestado pela mãe do menino, Ana Priscila, ela estava dormindo na residência da família no momento em que a criança conseguiu deixar o imóvel. Ao acordar e notar a ausência do filho dentro da casa, a mãe iniciou uma busca imediata pelas ruas do bairro e formalizou o comunicado às autoridades locais para tentar rastrear o paradeiro do menino.

Mobilização nas redes e apoio da comunidade

A notícia do desaparecimento gerou uma rápida corrente de solidariedade nas redes digitais e entre vizinhos do bairro Jacaré. Cartazes e mensagens informando que Davidson vestia uma camisa amarela estampada com um desenho e calça de cor azul-marinho foram amplamente divulgados com contatos telefônicos de emergência para eventuais informações sobre o paradeiro da criança.

Durante as buscas comunitárias, o garoto acabou sendo acolhido por uma moradora da localidade. Pessoas envolvidas na ação relataram que a mulher abrigou o menino em sua residência e notou que ele permanecia em silêncio sem pronunciar palavras. Ao visualizar a publicação sobre o desaparecimento nas redes digitais, a moradora contatou a pessoa responsável pela divulgação para informar a localização exata da criança.

Reencontro e apuração das autoridades

Após a confirmação de onde o menino se encontrava, integrantes da rede de apoio foram ao local para buscá-lo e o conduziram até um estabelecimento comercial da região, ponto onde ocorreu a entrega à mãe. No momento da devolução do filho, Ana Priscila estava na delegacia da cidade registrando a ocorrência de desaparecimento. A localização foi consolidada com a informação de que Davidson Luca foi entregue em boas condições físicas e passa bem.

As circunstâncias específicas que permitiram a saída da criança do imóvel durante a madrugada, bem como a trajetória percorrida até a casa onde foi acolhida, ainda não foram totalmente detalhadas pelas autoridades públicas locais.