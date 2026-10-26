Armas apreendidas durante a ação - Polícia Militar

Armas apreendidas durante a açãoPolícia Militar

Publicado 26/10/2026 17:19

Um homem conhecido pelo apelido de “Russinho” foi abordado por policiais militares nesta segunda-feira (26), na localidade de Itajuru, em Cabo Frio , na Região dos Lagos. Durante a ação, os agentes apreenderam dois revólveres, munições, 12 buchas de maconha e um celular. O caso foi encaminhado à 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial para avaliação e adoção das medidas cabíveis.

De acordo com as informações da ocorrência, as equipes dos setores Alfa e do Serviço Reservado receberam informações da Sala de Operações sobre a presença de indivíduos armados na localidade. A partir dos dados recebidos, os policiais realizaram um cerco tático e conseguiram abordar o homem mencionado na denúncia.

Durante a abordagem, os agentes encontraram dois revólveres em posse do suspeito. Uma das armas era de calibre .32, com marca não identificada e numeração suprimida. A outra era um revólver calibre .38, da marca Rossi.

Além das armas, foram apreendidas três munições de calibre .38 e uma munição cujo calibre não foi informado no registro. Os policiais também recolheram 12 buchas de maconha, um aparelho celular da marca Samsung e um cinto de guarnição.

Armas e materiais foram levados à delegacia

Após a abordagem, o homem e todo o material apreendido foram encaminhados à 126ª Delegacia de Polícia, em Cabo Frio. Conforme o registro da ocorrência, a apresentação foi feita para análise da autoridade policial e adoção das providências previstas para o caso.

A arma calibre .32 chamou a atenção por apresentar a numeração suprimida, característica que deverá ser considerada na análise policial. Já o segundo revólver apreendido era da marca Rossi, de calibre .38. O material recolhido também inclui munições dos dois tipos, embora o calibre de uma delas não tenha sido identificado nas informações fornecidas.

O registro da ocorrência informa que a ação começou após o recebimento de dados sobre a presença de pessoas armadas em Itajuru. A equipe realizou o cerco tático e abordou o indivíduo apontado na denúncia. As informações disponíveis, no entanto, não detalham se outros suspeitos foram localizados durante a operação.

Caso será analisado pela Polícia Civil

A ocorrência foi registrada nesta segunda-feira (26), e o material apreendido ficou à disposição da autoridade policial para os procedimentos cabíveis. Não foram fornecidas informações sobre eventual perícia nas armas, a origem dos revólveres ou a procedência dos entorpecentes.

Também não foram informados outros detalhes sobre os antecedentes do suspeito ou sobre as circunstâncias que levaram à denúncia inicial. A situação jurídica do homem depende dos procedimentos conduzidos pelas autoridades competentes.

A reportagem não conseguiu um posicionamento do homem abordado ou de sua defesa. O espaço permanece aberto para esclarecimentos das partes envolvidas.