Vista aérea do município de Cabo Frio, no trecho da Passagem - Ascom

Vista aérea do município de Cabo Frio, no trecho da PassagemAscom

Publicado 26/10/2026 17:52





Durante o mês de setembro, o balanço registrou a criação de 676 novos estabelecimentos comerciais e de serviços, em contrapartida ao encerramento de 366 atividades formais. Essa dinâmica resultou em um saldo líquido positivo de 310 novos negócios abertos no período, o que representa uma elevação de 11% quando comparado com o mesmo mês do ano anterior.



O ritmo de expansão do empreendedorismo local também se sobressaiu no comparativo de longo prazo. No confronto entre os meses de setembro de 2024 e setembro de 2026, o saldo líquido de empresas em Cabo Frio avançou 36,6%. Esse patamar supera o índice de crescimento registrado no Estado do Rio de Janeiro, que foi de 26,2%, e supera a média brasileira acumulada de 18,6% para o mesmo intervalo temporal.



Desempenho no acumulado e liderança na Região dos Lagos O ambiente de negócios no município de Cabo Frio apresentou forte ritmo de expansão e alcançou resultados históricos no setor produtivo. De acordo com dados oficiais do Mapa de Empresas do Governo Federal, a cidade registrou em setembro o melhor saldo de abertura de novos estabelecimentos para o mês desde o ano de 2022. No somatório de janeiro a setembro, o saldo acumulado de empreendimentos criados também atingiu o patamar mais elevado desde 2021, consolidando a liderança econômica da localidade na Região dos Lagos e sinalizando perspectivas positivas para as empresas em Cabo Frio.Durante o mês de setembro, o balanço registrou a criação de 676 novos estabelecimentos comerciais e de serviços, em contrapartida ao encerramento de 366 atividades formais. Essa dinâmica resultou em um saldo líquido positivo de 310 novos negócios abertos no período, o que representa uma elevação de 11% quando comparado com o mesmo mês do ano anterior.O ritmo de expansão do empreendedorismo local também se sobressaiu no comparativo de longo prazo. No confronto entre os meses de setembro de 2024 e setembro de 2026, o saldo líquido de empresas em Cabo Frio avançou 36,6%. Esse patamar supera o índice de crescimento registrado no Estado do Rio de Janeiro, que foi de 26,2%, e supera a média brasileira acumulada de 18,6% para o mesmo intervalo temporal.

No indicador acumulado entre os meses de janeiro e setembro, a cidade contabilizou a abertura de 5.987 empresas e o fechamento de 3.378 unidades. O resultado gerou um saldo líquido positivo de 2.609 novos estabelecimentos ativos. O valor alcançado é 12,2% superior ao número apurado no mesmo período do ano anterior, marcando o desempenho mais expressivo dos últimos cinco anos. Na análise acumulada entre 2024 e 2026, o crescimento de Cabo Frio atingiu 54,1%, ficando acima da média nacional de 43,6% e alinhado ao resultado estadual de 56,5%.



Com esses indicadores, Cabo Frio alcançou a marca de 33.319 empresas ativas em seu território, o que equivale a cerca de 27% de todos os estabelecimentos registrados nos dez municípios da Região dos Lagos. A cidade responde isoladamente por 27,9% de todo o saldo líquido de crescimento empresarial observado na região ao longo deste ano.



Segundo declarações do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Dusi, os dados oficiais demonstram que o município possui capacidade para atrair investimentos e estimular o mercado local. O secretário destacou que o planejamento da gestão pública visa estruturar um ambiente favorável e desburocratizado para a geração de empregos e novas oportunidades de renda.



Expectativas para a alta temporada e turismo

A expectativa do poder público e do setor produtivo é que os indicadores econômicos sejam impulsionados nos próximos meses com a chegada da alta temporada. A movimentação turística deve aquecer diretamente segmentos como hotelaria, gastronomia, transporte e comércio varejista.



A infraestrutura para o período contará com o reforço da malha de transporte aéreo. O Aeroporto Internacional de Cabo Frio tem 260 voos programados para a temporada, com uma estimativa total superior a 400 operações entre pousos e decolagens. Além disso, a administração municipal prepara a organização urbana e a programação de eventos de fim de ano, incluindo as celebrações de Réveillon, para absorver o fluxo de turistas previsto para os próximos meses.



