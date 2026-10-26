Vista aérea do município de Cabo Frio, no trecho da PassagemAscom
Durante o mês de setembro, o balanço registrou a criação de 676 novos estabelecimentos comerciais e de serviços, em contrapartida ao encerramento de 366 atividades formais. Essa dinâmica resultou em um saldo líquido positivo de 310 novos negócios abertos no período, o que representa uma elevação de 11% quando comparado com o mesmo mês do ano anterior.
O ritmo de expansão do empreendedorismo local também se sobressaiu no comparativo de longo prazo. No confronto entre os meses de setembro de 2024 e setembro de 2026, o saldo líquido de empresas em Cabo Frio avançou 36,6%. Esse patamar supera o índice de crescimento registrado no Estado do Rio de Janeiro, que foi de 26,2%, e supera a média brasileira acumulada de 18,6% para o mesmo intervalo temporal.
Desempenho no acumulado e liderança na Região dos Lagos
Com esses indicadores, Cabo Frio alcançou a marca de 33.319 empresas ativas em seu território, o que equivale a cerca de 27% de todos os estabelecimentos registrados nos dez municípios da Região dos Lagos. A cidade responde isoladamente por 27,9% de todo o saldo líquido de crescimento empresarial observado na região ao longo deste ano.
Segundo declarações do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Dusi, os dados oficiais demonstram que o município possui capacidade para atrair investimentos e estimular o mercado local. O secretário destacou que o planejamento da gestão pública visa estruturar um ambiente favorável e desburocratizado para a geração de empregos e novas oportunidades de renda.
Expectativas para a alta temporada e turismo
A infraestrutura para o período contará com o reforço da malha de transporte aéreo. O Aeroporto Internacional de Cabo Frio tem 260 voos programados para a temporada, com uma estimativa total superior a 400 operações entre pousos e decolagens. Além disso, a administração municipal prepara a organização urbana e a programação de eventos de fim de ano, incluindo as celebrações de Réveillon, para absorver o fluxo de turistas previsto para os próximos meses.
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