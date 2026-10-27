Interessados devem comparecer ao local munidos de currículo atualizado, documento de identificação e carteira de trabalho física ou digital. - Foto: Internet

Interessados devem comparecer ao local munidos de currículo atualizado, documento de identificação e carteira de trabalho física ou digital.Foto: Internet

Publicado 27/10/2026 15:40 | Atualizado 27/10/2026 16:51

Trabalhadores que estão em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho terão a chance de entregar currículos e conversar diretamente com recrutadores nesta quinta-feira (29), em Cabo Frio . O mutirão “Emprego Já na Praça” será realizado das 8h às 18h, na Praça Porto Rocha, localizada no Centro do município de Cabo Frio. A ação vai reunir cerca de 20 empresas de diversos segmentos da Região dos Lagos, promovendo o recebimento de documentos e a realização de triagens e entrevistas no próprio espaço público.

Além da oferta direta de vagas e da aproximação com os contratantes, a iniciativa contará com uma estrutura de atendimento comunitário oferecida em parceria com o Senac. Os participantes poderão acessar serviços gratuitos de corte de cabelo masculino e feminino, design e limpeza de sobrancelhas, além de orientações profissionais direcionadas. Para quem necessita de auxílio técnico, haverá suporte especializado voltado para a elaboração, correção e atualização de currículos.

Empresas confirmadas e setores participantes

Organizada pela Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a feira de oportunidades visa dinamizar a economia local e acelerar a recolocação profissional. Grande parte dos estabelecimentos participantes atua nos setores de comércio, serviços, hotelaria, gastronomia e aviação, áreas de forte representatividade na Região dos Lagos.

Entre as grandes redes e estabelecimentos locais confirmados para o evento estão Magazine Luiza, ESAERO, Auto Viação Salineira, Restaurante Brasileiríssimo, Hotel Recanto da Passagem, Baires Bistrô, BeepFit, McDonald’s, Assaí Atacadista, Carone, Universidade Estácio de Sá, Pernambucanas, Outback Steakhouse, Burger King e Casa das Tintas, além de outras marcas com atuação na região.

Orientação aos candidatos e impacto local

A organização orienta que os interessados compareçam ao local munidos de cópias atualizadas do currículo, documentos pessoais de identificação e carteira de trabalho, seja no formato físico ou digital. A expectativa do poder público é encaminhar centenas de candidatos diretamente para as etapas finais dos processos seletivos e futuras contratações no município.

A iniciativa consolida-se como um ponto de apoio estratégico tanto para jovens que buscam a primeira oportunidade de emprego quanto para profissionais com experiência que tentam o retorno ao mercado. O formato concentrado em praça pública visa simplificar a logística do trabalhador, reunindo captação de talentos e serviços essenciais de cidadania no mesmo ambiente.

Posicionamento oficial

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Cabo Frio e com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para solicitar detalhes adicionais sobre o quantitativo total de vagas abertas e os cargos oferecidos pelas empresas parceiras; até o momento do fechamento desta matéria, as informações complementares não haviam sido enviadas. O espaço permanece aberto para manifestações e novos detalhamentos dos organizadores.