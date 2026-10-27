Imagens do circuito interno da casa - Reprodução Internet

Imagens do circuito interno da casaReprodução Internet

Publicado 27/10/2026 19:21

Um furto de bicicleta ocorrido na manhã desta terça-feira (27) no bairro Vila Nova mobilizou a atenção de moradores em Cabo Frio . O crime foi praticado por volta das 9h10 no quintal de uma residência situada na Avenida Teixeira e Souza, uma das vias mais movimentadas do município. Toda a ação foi gravada por um circuito de monitoramento instalado nas imediações do imóvel, fornecendo detalhes sobre a dinâmica do delito e sobre o comportamento do infrator durante a invasão.

Pelas imagens registradas pelas câmeras, dá para ver o momento exato em que o homem atravessa a rua caminhando de forma bastante tranquila, sem chamar a atenção de quem passava pelo local. Em seguida, ele entra no quintal da residência sem encontrar dificuldades, pega a bicicleta e sai pedalando normalmente até sumir do alcance das câmeras de segurança.



Ação rápida em plena manhã

A facilidade com que o furto aconteceu, em pleno período da manhã e em um local com grande fluxo de pessoas, deixou os vizinhos assustados. Até o momento, não foram divulgados detalhes oficiais sobre a marca, a cor ou o modelo exato da bicicleta levada durante a ação.



O vídeo gravado pelo circuito de segurança é a principal ferramenta utilizada para tentar identificar o suspeito. Imagens desse tipo costumam ajudar bastante o trabalho da polícia, pois mostram o rosto, as roupas e até a direção que o indivíduo tomou logo após cometer o crime. Apesar da grande importância desses registros visuais, a confirmação de quem é o autor depende do trabalho de análise detalhada e das investigações dos agentes de segurança.



Alerta para a proteção de bens em casa

O caso serve como um alerta importante para a população sobre a necessidade de manter portões sempre trancados e evitar deixar bicicletas ou outros objetos de valor soltos em quintais, varandas e garagens. Mesmo dentro da propriedade privada, esses espaços abertos podem virar alvo fácil para ações criminosas rápidas.



A polícia lembra que qualquer pessoa que reconheça o homem no vídeo ou tenha informações sobre a bicicleta pode ajudar fazendo uma denúncia anônima para os canais oficiais do Disque Denúncia ou diretamente na 126ª DP (Cabo Frio).



Posicionamento das autoridades

A reportagem procurou a Polícia Militar e a Polícia Civil para saber se a vítima registrou o boletim de ocorrência e se há buscas em andamento. Os órgãos informaram que as ocorrências relativas a furtos na região são analisadas pelas equipes de inteligência e seguem em apuração. O espaço continua aberto para atualizações assim que novas informações forem confirmadas.

