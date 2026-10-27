Câmeras de segurança registraram toda a ação - Reprodução Internet

Câmeras de segurança registraram toda a açãoReprodução Internet

Publicado 27/10/2026 19:44





Pelas imagens capturadas pelo circuito de monitoramento do escritório, é possível observar dois homens conversando na via pública momentos antes da infração. Logo em seguida, um dos indivíduos se afasta do local pedalando uma bicicleta, enquanto o outro caminha diretamente em direção à entrada do imóvel comercial. Sem demonstrar pressa, o homem se aproxima da estrutura e começa a puxar o cabo de aterramento com força até conseguir desfixar o material por completo.



A proprietária do estabelecimento atingido relatou que o cabeamento de proteção elétrica havia sido instalado poucos dias antes de ser levado pelo criminoso. Além do prejuízo financeiro direto com a compra do cobre e o pagamento do serviço técnico para a reposição das fiações, a ação rápida expõe a vulnerabilidade das fachadas comerciais durante o período noturno no município.



Imagens gravadas e relatos de novos furtos no bairro Braga Um homem furtou um cabo de aterramento instalado na entrada de um escritório na Avenida Vereador Ferreira dos Santos, localizada no bairro Braga, em Cabo Frio . O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (27), por volta das 1h56, e toda a movimentação foi registrada por câmeras de segurança do próprio estabelecimento. O caso acendeu o sinal de alerta para empresários da região sobre furtos recorrentes.Pelas imagens capturadas pelo circuito de monitoramento do escritório, é possível observar dois homens conversando na via pública momentos antes da infração. Logo em seguida, um dos indivíduos se afasta do local pedalando uma bicicleta, enquanto o outro caminha diretamente em direção à entrada do imóvel comercial. Sem demonstrar pressa, o homem se aproxima da estrutura e começa a puxar o cabo de aterramento com força até conseguir desfixar o material por completo.A proprietária do estabelecimento atingido relatou que o cabeamento de proteção elétrica havia sido instalado poucos dias antes de ser levado pelo criminoso. Além do prejuízo financeiro direto com a compra do cobre e o pagamento do serviço técnico para a reposição das fiações, a ação rápida expõe a vulnerabilidade das fachadas comerciais durante o período noturno no município.

O registro em vídeo mostra em detalhes o horário exato e o modo de operação do suspeito, servindo como uma das principais ferramentas para auxiliar as autoridades na identificação do autor. As gravações mostram claramente o momento da abordagem inicial, o diálogo entre os suspeitos e a rota utilizada para deixar o local logo após arrancar a fiação da parede.



De acordo com denúncias de moradores e comerciantes locais, outros estabelecimentos comerciais situados no bairro Braga e nas imediações também teriam sido alvo de aços semelhantes recentemente. A queixa frequente entre os proprietários é de que homens aproveitam a menor circulação de pedestres e viaturas durante as madrugadas para furtar peças de cobre, cabos elétricos e outros componentes metálicos expostos na parte externa dos imóveis.



Esse tipo de delito gera impactos diretos no funcionamento dos negócios, provocando interrupções no fornecimento de energia, falhas em sistemas de segurança eletrônica e gastos inesperados com manutenção corretiva. A sequência de casos parecidos na mesma região tem assustado os comerciantes, que cobram um patrulhamento ostensivo mais frequente no bairro durante o período noturno.



Denúncias anônimas e acompanhamento das investigações

A polícia reforça que informações sobre o paradeiro de materiais furtados ou a identificação de suspeitos que aparecem em vídeos de segurança podem ser repassadas de forma totalmente anônima. Os moradores e empresários podem utilizar os canais oficiais do Disque Denúncia ou procurar presencialmente a sede da 126ª Delegacia de Polícia (Cabo Frio) para registrar boletins de ocorrência e anexar as gravações existentes.



O registro formal de cada caso é considerado fundamental pelas forças de segurança para o mapeamento das áreas com maior incidência criminal e para o planejamento de rondas preventivas do 25º Batalhão de Polícia Militar.



A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar e com a Polícia Civil para verificar se o boletim de ocorrência foi formalizado, se há diligências em andamento para identificar o homem gravado pelas câmeras e se o patrulhamento no bairro Braga será reforçado. A Polícia Militar informou que realiza rondas rotineiras na região e orienta que as vítimas sempre registrem a ocorrência na delegacia. A Polícia Civil informou que as imagens podem ser analisadas para identificar os envolvidos. O espaço segue aberto para novas manifestações oficiais assim que houver atualizações do caso.