Celulares e outros itens apreendidos durante a ação - Polícia Militar

Celulares e outros itens apreendidos durante a açãoPolícia Militar

Publicado 28/10/2026 14:31

Uma mulher foi autuada em flagrante pelo crime de receptação após uma operação conjunta do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do PATAMO da Polícia Militar realizada em um estabelecimento comercial situado na Rua Walter Rollman, no bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio , nesta terça-feira (27). A ocorrência policial mobilizou as equipes de segurança que atuam na Região dos Lagos e chamou a atenção para o volume de mercadorias sem comprovação fiscal ou origem lícita encontradas no local, incluindo 38 aparelhos celulares de diferentes marcas e modelos. O caso agora segue sob apuração das autoridades competentes para identificar eventuais vítimas de furtos e roubos na região.

De acordo com o registro oficial da ocorrência, a intervenção teve início por volta das 10h30, durante um patrulhamento rotineiro executado em cumprimento à Ordem de Policiamento 350/2026. Os agentes relataram que a guarnição visualizou o momento exato em que um homem correu para o interior do comércio ao perceber a aproximação das viaturas. Essa atitude suspeita motivou a entrada imediata dos policiais no estabelecimento para realizar a abordagem e verificar o que estava ocorrendo no interior do ponto comercial.

Aproximação e localização dos materiais

Durante a inspeção visual e a verificação do ambiente comercial, as equipes policiais notaram a presença de uma grande quantidade de telefones celulares acumulados próximos à área do caixa. Muitos desses aparelhos exibiam marcações visíveis contendo valores financeiros e porcentagens, o que reforçou os indícios de atividade irregular ligada à penhora informal de bens. Questionada pelas equipes no momento da abordagem, a responsável pelo estabelecimento alegou que indivíduos usuários de entorpecentes deixavam os telefones celulares no local como garantia de empréstimos informais e que posteriormente retornavam para quitar os valores combinados.

Além dos 38 telefones celulares apreendidos na operação, os policiais civis e militares realizaram uma varredura minuciosa que culminou na localização de diversos outros produtos armazenados no comércio. Entre os itens recolhidos e catalogados estavam três relógios de pulso, uma máquina de solda, um forno de micro-ondas, uma motosserra, um martelete e uma panela elétrica de arroz. Conforme o relatório da ocorrência, a mulher responsável pelo comércio não apresentou notas fiscais, recibos ou qualquer outra documentação que comprovasse a origem lícita de qualquer um desses produtos encontrados no endereço.

Desdobramentos legais e investigação

Após o flagrante e o levantamento de todo o material apreendido, a mulher foi conduzida sob escolta até a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), unidade central responsável pelos registros e investigações na área do município. Na delegacia, a suspeita foi ouvida pela autoridade policial plantonista e formalmente autuada pelo crime de receptação, conforme previsto na legislação penal brasileira. Terminados os trâmites burocráticos e os procedimentos de praxe na unidade policial, ela foi liberada para responder ao processo em liberdade, enquanto a investigação prossegue para destrinchar a rede de circulação de mercadorias ilícitas.

O trabalho investigativo conduzido pela Polícia Civil continuará nas próximas semanas para tentar rastrear os legítimos proprietários dos aparelhos celulares e dos demais equipamentos apreendidos. Muitas vezes, esses eletrônicos são subtraídos em crimes de furto ou roubo cometidos em vias públicas ou estabelecimentos da Região dos Lagos. A recuperação dos bens e a devolução às vítimas dependem do registro prévio de ocorrências por parte da população, que deve procurar a delegacia munida de números de série, notas fiscais ou caixas originais para facilitar a identificação e a restituição dos pertences.

A reportagem tenta contato com a defesa da mulher autuada para obter o seu posicionamento sobre a autuação e o desfecho do caso na delegacia, mas até a última atualização desta matéria, não houve retorno da parte citada. O espaço permanece aberto para manifestação.

