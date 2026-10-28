Drogas apreendidas durante a ação - Polícia Militar

Drogas apreendidas durante a açãoPolícia Militar

Publicado 28/10/2026 15:37





A incursão foi motivada por dados de inteligência repassados aos policiais, que indicavam a presença de criminosos ligados ao Comando Vermelho (CV) comercializando e distribuindo os entorpecentes em um ponto estratégico do bairro Jardim Caiçara. Ao notar a aproximação e a movimentação rápida do patrulhamento tático na via pública, os indivíduos fugiram em direção às vielas próximas, deixando todo o material para trás na tentativa de evitar o flagrante. Ninguém foi preso durante a ação.



Ao todo, o material arrecadado pelas equipes policiais contava com 450 papelotes de haxixe comercializados a R$ 10,00 (pesando 1.305 gramas), 60 papelotes da mesma substância avaliados em R$ 50,00 cada (480 gramas), além de uma grande quantidade de flor de maconha, espécie de droga com maior teor de pureza e valor de mercado. Foram apreendidos 245 sacolés de flor de maconha vendidos a R$ 15,00 (115 gramas), 64 embalagens de R$ 50,00 (1.158 gramas) e 60 unidades cotadas a R$ 70,00 (1.086 gramas).



Prejuízo ao tráfico e combate à criminalidade Agentes do Serviço Reservado e do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da Polícia Militar apreenderam uma expressiva quantidade de entorpecentes na noite desta terça-feira (27), na Rua Cecília, localizada no bairro Jardim Caiçara, em Cabo Frio . A operação, deflagrada por volta das 23h após o recebimento de denúncias sobre a distribuição de drogas na região, resultou no recolhimento de centenas de papelotes de haxixe e porções de flor de maconha, que foram abandonados pelos suspeitos antes da chegada das equipes.A incursão foi motivada por dados de inteligência repassados aos policiais, que indicavam a presença de criminosos ligados ao Comando Vermelho (CV) comercializando e distribuindo os entorpecentes em um ponto estratégico do bairro Jardim Caiçara. Ao notar a aproximação e a movimentação rápida do patrulhamento tático na via pública, os indivíduos fugiram em direção às vielas próximas, deixando todo o material para trás na tentativa de evitar o flagrante. Ninguém foi preso durante a ação.Ao todo, o material arrecadado pelas equipes policiais contava com 450 papelotes de haxixe comercializados a R$ 10,00 (pesando 1.305 gramas), 60 papelotes da mesma substância avaliados em R$ 50,00 cada (480 gramas), além de uma grande quantidade de flor de maconha, espécie de droga com maior teor de pureza e valor de mercado. Foram apreendidos 245 sacolés de flor de maconha vendidos a R$ 15,00 (115 gramas), 64 embalagens de R$ 50,00 (1.158 gramas) e 60 unidades cotadas a R$ 70,00 (1.086 gramas).

A contabilidade oficial da Polícia Militar aponta que a apreensão gerou um impacto financeiro estimado em R$ 20.000,00 para a organização criminosa que atua na localidade. O bairro Jardim Caiçara tem sido alvo de constantes operações e patrulhamentos preventivos por parte do 25º Batalhão de Polícia Militar, unidade responsável pela segurança na Região dos Lagos, devido ao histórico de conflitos e ao avanço do comércio ilícito de entorpecentes em suas vias urbanas. Todo o material recolhido no local foi cuidadosamente catalogado e encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP - Cabo Frio), onde a ocorrência foi registrada e a apreensão formalizada.



A Polícia Civil abriu um procedimento para apurar a autoria do material abandonado e identificar os responsáveis pelo abastecimento do ponto de venda no Jardim Caiçara. As autoridades reforçam a importância da colaboração da população por meio de denúncias anônimas para auxiliar o trabalho das forças de segurança na identificação de esconderijos, depósitos e rotas de distribuição de drogas na cidade.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Polícia Militar e com a Polícia Civil para obter maiores detalhes sobre o andamento das investigações e o reforço no policiamento na região; o espaço segue aberto para futuras manifestações das autoridades envolvidas.



