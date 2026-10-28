Drogas apreendidas durante a açãoPolícia Militar
A incursão foi motivada por dados de inteligência repassados aos policiais, que indicavam a presença de criminosos ligados ao Comando Vermelho (CV) comercializando e distribuindo os entorpecentes em um ponto estratégico do bairro Jardim Caiçara. Ao notar a aproximação e a movimentação rápida do patrulhamento tático na via pública, os indivíduos fugiram em direção às vielas próximas, deixando todo o material para trás na tentativa de evitar o flagrante. Ninguém foi preso durante a ação.
Ao todo, o material arrecadado pelas equipes policiais contava com 450 papelotes de haxixe comercializados a R$ 10,00 (pesando 1.305 gramas), 60 papelotes da mesma substância avaliados em R$ 50,00 cada (480 gramas), além de uma grande quantidade de flor de maconha, espécie de droga com maior teor de pureza e valor de mercado. Foram apreendidos 245 sacolés de flor de maconha vendidos a R$ 15,00 (115 gramas), 64 embalagens de R$ 50,00 (1.158 gramas) e 60 unidades cotadas a R$ 70,00 (1.086 gramas).
Prejuízo ao tráfico e combate à criminalidade
A Polícia Civil abriu um procedimento para apurar a autoria do material abandonado e identificar os responsáveis pelo abastecimento do ponto de venda no Jardim Caiçara. As autoridades reforçam a importância da colaboração da população por meio de denúncias anônimas para auxiliar o trabalho das forças de segurança na identificação de esconderijos, depósitos e rotas de distribuição de drogas na cidade.
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