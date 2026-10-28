Trabalhador rural na colheita manual de arroz - Foto: Prefeitura de Cabo Frio

Trabalhador rural na colheita manual de arroz Foto: Prefeitura de Cabo Frio

Publicado 28/10/2026 18:21

O município de Cabo Frio será sede de um evento voltado para a qualificação profissional e o combate ao trabalho análogo à escravidão na próxima quarta-feira (04), das 9h às 16h. A capacitação será promovida no campus da Universidade Veiga de Almeida (UVA), localizado na Estrada Perynas, no bairro Perynas. A iniciativa faz parte do Projeto Estratégico de Capacitação da Rede de Atendimento às Vítimas da Escravidão Contemporânea (Precav), desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) em conjunto com o Projeto Ação Integrada, vinculado à Cáritas RJ, com foco no fortalecimento de redes locais de proteção social na Região dos Lagos e municípios vizinhos de Cabo Frio.

No âmbito regional, o encontro conta com a parceria e o suporte direto do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador da Baixada Litorânea (Cerest-BL), órgão sediado em Cabo Frio. O treinamento é voltado para profissionais das áreas de saúde e do setor jurídico, lideranças quilombolas, servidores públicos municipais de toda a Baixada Litorânea, além da sociedade civil interessada no tema. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas previamente pela internet, com vagas limitadas a 150 participantes devido à capacidade física do auditório.

Enfrentamento regional e integração das redes

A realização da capacitação visa suprir a necessidade de preparo técnico diante de ocorrências registradas na região, capacitando agentes para a identificação de violações de direitos trabalhistas e o devido acolhimento das vítimas. O encontro reunirá trabalhadores e representantes dos nove municípios que integram a Baixada Litorânea, promovendo a articulação entre diferentes esferas do serviço público e entidades defensoras dos direitos humanos.

Segundo a coordenadora do Cerest-BL e enfermeira do trabalho da rede municipal de Cabo Frio, Cristiane Falque, a iniciativa é fundamental para capacitar as redes de atendimento locais. Conforme destacou a coordenadora, o debate ganha relevância em razão de casos recentes registrados na região em que profissionais das pontas de atendimento encontravam dificuldades para identificar e conduzir os encaminhamentos necessários para a proteção das vítimas.