Agentes da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) em patrulhamento tático - Foto: Prefeitura de Cabo Frio

Agentes da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) em patrulhamento tático Foto: Prefeitura de Cabo Frio

Publicado 28/10/2026 18:31

A implantação do sistema de radiocomunicação digital na Guarda Civil Municipal de Cabo Frio completou um ano com números expressivos no atendimento à população. Desde o lançamento oficial da tecnologia, em outubro de 2025, o Centro de Controle Operacional (CCO) contabilizou 6.205 chamadas registradas por meio do telefone de emergência 153, atingindo uma média de 17 ligações diárias, segundo dados do Observatório Municipal de Segurança em Cabo Frio.

A ferramenta permite o acompanhamento em tempo real do posicionamento geográfico de viaturas, motocicletas, quadriciclos, embarcações e patrulhas a pé pelas ruas do município. Antes da modernização, o acionamento das equipes era realizado por meio de celulares pessoais, o que gerava tempo médio de resposta entre 15 e 20 minutos. Com a digitalização e o envio da viatura mais próxima do ponto do chamado, o intervalo de deslocamento caiu para cinco a dez minutos, representando uma redução de até 60% na espera do cidadão.

Tecnologia embarcada e novos equipamentos

O sistema opera integrado às redes 3G, 4G e Wi-Fi, dispondo de criptografia de dados para garantir a segurança das transmissões. A plataforma possibilita comunicação individual ou em grupos operacionais, além do compartilhamento de fotos, vídeos e mensagens entre os agentes. Para estruturar a frota, a Prefeitura distribuiu rádios veiculares em todas as unidades de patrulha e entregou mais de 60 aparelhos portáteis para o efetivo que atua no policiamento ostensivo.

Conforme explicou o inspetor-geral da Guarda Civil Municipal, Ângelo Amaral, a integração com a central otimizou a organização das rondas e aumentou a eficiência no direcionamento das equipes. O avanço integra um pacote de investimentos que incluiu o uso de drones, a implementação de uma Central Móvel de Monitoramento e a entrega de armamentos de menor potencial ofensivo da linha Byrna, com previsão de chegada de novos dispositivos elétricos de incapacitação (tasers) e espargidores.

Orientações para o acionamento da central

Segundo o secretário de Segurança e Ordem Pública, coronel Leandro Carvalho, o investimento em radiocomunicação faz parte de uma reestruturação contínua para oferecer melhores condições de trabalho aos guardas municipais. O número 153 está disponível para o atendimento de denúncias de flanelagem irregular, condutas suspeitas, depredação do patrimônio público, mediação de conflitos, localização de crianças perdidas, resgate de animais silvestres e fiscalização de estacionamento irregular em portões de garagens.

Ao entrar em contato com a central de atendimento, a orientação é detalhar o endereço exato com pontos de referência e descrever com clareza a natureza do fato. As informações fornecidas pelos munícipes são fundamentais para que a central avalie a urgência da ocorrência e envie a equipe mais adequada para a intervenção no local.