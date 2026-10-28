Ação de saúde preventiva e serviços básicos de atendimento - Foto: Prefeitura de Cabo Frio

Ação de saúde preventiva e serviços básicos de atendimentoFoto: Prefeitura de Cabo Frio

Publicado 28/10/2026 18:58 | Atualizado 28/10/2026 19:27

A mensagem de cuidado e prevenção contra o câncer de mama chega à Praça Alfredo Castro, no bairro São Cristóvão, nesta quinta-feira (29), a partir das 9h, durante a última ação integrada de Saúde de 2026 da campanha Outubro Rosa. O evento encerra a programação oficial promovida pela Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio , em parceria com as Secretarias de Assistência Social e de Políticas Públicas para as Mulheres, mobilizando serviços de utilidade pública para a população da Região dos Lagos.

A iniciativa reúne uma série de atendimentos de saúde preventivos, orientação social e promoção de bem-estar de forma totalmente gratuita. Durante o evento, as equipes de saúde farão encaminhamentos diretos para a realização de exames preventivos do colo do útero e mamografias, além de aferição de pressão arterial e medição de glicemia. A programação conta ainda com aulão de ginástica, sessões de maquiagem e design de sobrancelha na "manhã da beleza", e terapias alternativas do Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (Pics), como quick massage e auriculoterapia.

Assistência social e suporte especializado às mulheres

A estrutura montada na praça contará com o suporte da Secretaria Municipal de Assistência Social, que disponibilizará atendimento para inscrição e atualização do Cadastro Único (CadÚnico), orientação sobre subregistro civil, encaminhamentos do programa Acessuas Trabalho e suporte com assistentes sociais.

Paralelamente, a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres estará presente com a Tenda Rosa do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam). O espaço oferecerá acolhimento e orientação jurídica, psicológica e social prestados por equipes multidisciplinares preparadas para atender demandas do público feminino do município.

Conscientização permanente e balanço do mês

Segundo a coordenadora do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente (PAISMCA), Camila Mello, o objetivo de encerrar o calendário no bairro São Cristóvão é reforçar a importância dos exames preventivos de forma contínua, indo além do período da campanha. Ao longo do mês de outubro de 2026, a ação integrada percorreu diferentes pontos do município, incluindo a Praça Porto Rocha, no Centro; a UBS Enfermeira Maria Lúcia de Oliveira Santana, no Jardim Esperança; e o Shopping Unapark, no distrito de Tamoios.

O evento na Praça Alfredo Castro ocorre das 9h às 13h e é totalmente aberto ao público. A organização recomenda que os moradores compareçam portando documento de identificação com foto e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) para facilitar os encaminhamentos médicos e sociais.