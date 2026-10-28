A mensagem de cuidado e prevenção contra o câncer de mama chega à Praça Alfredo Castro, no bairro São Cristóvão, nesta quinta-feira (29), a partir das 9h, durante a última ação integrada de Saúde de 2026 da campanha Outubro Rosa. O evento encerra a programação oficial promovida pela Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio, em parceria com as Secretarias de Assistência Social e de Políticas Públicas para as Mulheres, mobilizando serviços de utilidade pública para a população da Região dos Lagos.
A iniciativa reúne uma série de atendimentos de saúde preventivos, orientação social e promoção de bem-estar de forma totalmente gratuita. Durante o evento, as equipes de saúde farão encaminhamentos diretos para a realização de exames preventivos do colo do útero e mamografias, além de aferição de pressão arterial e medição de glicemia. A programação conta ainda com aulão de ginástica, sessões de maquiagem e design de sobrancelha na "manhã da beleza", e terapias alternativas do Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (Pics), como quick massage e auriculoterapia.
Assistência social e suporte especializado às mulheres A estrutura montada na praça contará com o suporte da Secretaria Municipal de Assistência Social, que disponibilizará atendimento para inscrição e atualização do Cadastro Único (CadÚnico), orientação sobre subregistro civil, encaminhamentos do programa Acessuas Trabalho e suporte com assistentes sociais.
Paralelamente, a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres estará presente com a Tenda Rosa do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam). O espaço oferecerá acolhimento e orientação jurídica, psicológica e social prestados por equipes multidisciplinares preparadas para atender demandas do público feminino do município.
Conscientização permanente e balanço do mês Segundo a coordenadora do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente (PAISMCA), Camila Mello, o objetivo de encerrar o calendário no bairro São Cristóvão é reforçar a importância dos exames preventivos de forma contínua, indo além do período da campanha. Ao longo do mês de outubro de 2026, a ação integrada percorreu diferentes pontos do município, incluindo a Praça Porto Rocha, no Centro; a UBS Enfermeira Maria Lúcia de Oliveira Santana, no Jardim Esperança; e o Shopping Unapark, no distrito de Tamoios.
O evento na Praça Alfredo Castro ocorre das 9h às 13h e é totalmente aberto ao público. A organização recomenda que os moradores compareçam portando documento de identificação com foto e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) para facilitar os encaminhamentos médicos e sociais.
Posicionamento das autoridades A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio para solicitar um balanço do total de mamografias e exames preventivos encaminhados durante todas as edições do Outubro Rosa em 2026; até o fechamento desta edição, não houve envio de dados complementares. O espaço permanece aberto para as atualizações dos órgãos oficiais.
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