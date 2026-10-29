Mulheres idosas em passeio de trenzinho, em Cabo Frio - Foto: Prefeitura de Cabo Frio

Mulheres idosas em passeio de trenzinho, em Cabo Frio Foto: Prefeitura de Cabo Frio

Publicado 29/10/2026 15:27 | Atualizado 29/10/2026 17:08

O rosa que simboliza a campanha de combate ao câncer de mama e do colo do útero tomou conta das ruas de Cabo Frio na manhã desta quinta-feira (29). A bordo de um trenzinho estilizado e decorado com balões temáticos, idosos atendidos pelo Serviço de Envelhecimento, Melhor Idade e Inclusão (Semei) realizaram um passeio festivo pelo município de Cabo Frio. A atividade marcou o encerramento da programação da campanha municipal do Outubro Rosa 2026, associando momentos de convivência comunitária à mensagem de prevenção primária e diagnósticos precoces na Região dos Lagos.

O objetivo do cortejo urbano foi levar a conscientização para além do ambiente das unidades de saúde, incentivando a população da terceira idade a manter a rotina de exames médicos, consultas periódicas e acompanhamento contínuo. A iniciativa buscou reafirmar que os cuidados com a saúde e a prevenção a doenças ginecológicas precisam ser mantidos como compromissos permanentes durante todo o ano, extrapolando o calendário comemorativo de outubro.

Convivência, saúde preventiva e integração comunitária

Segundo a secretária municipal de Assistência Social, Camila Saraiva, o trabalho preventivo exige abordagens que integrem a orientação técnica ao cotidiano da população idosa. Conforme ressaltou a secretária, aproximar a conscientização de atividades lúdicas e passeios coletivos ajuda a fortalecer vínculos sociais, combater o isolamento e demonstrar que a busca pela qualidade de vida e pelo bem-estar caminham lado a lado com o acompanhamento médico regular nas redes públicas.

A ação do trenzinho coroou uma série de iniciativas realizadas pelo Semei ao longo de todo o mês. No último dia 16 de outubro, o projeto “Movimento pela Vida” reuniu aproximadamente 70 idosos na Praia do Canto do Forte, oferecendo aulas de zumba, treinamento funcional e sessões de hidroginástica no mar. Além das práticas esportivas ao ar livre, o órgão municipal promoveu um "Dia de Beleza" em sua sede no dia 20 de outubro, oferecendo serviços de autocuidado e rodas de conversa informativas.