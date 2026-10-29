Três pessoas agachadas no chão realizando o treinamento prático de reanimação cardiorrepiratória em um manequim simulador de torso humano - Foto: Ascom

Três pessoas agachadas no chão realizando o treinamento prático de reanimação cardiorrepiratória em um manequim simulador de torso humanoFoto: Ascom

Publicado 29/10/2026 15:35 | Atualizado 29/10/2026 17:09

Cerca de 100 servidores públicos do município participaram, nesta quinta-feira (29), do IV Encontro de Gestão do Trabalho e Educação Permanente dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) de Cabo Frio. Realizado no auditório da Universidade Estácio de Sá, no município de Cabo Frio, o evento de capacitação profissional reuniu orientações teóricas e treinamentos práticos voltados à prestação de primeiros socorros, com abordagens direcionadas ao atendimento de pessoas com deficiência (PCD) e neurodivergentes durante situações de risco e emergência.

A programação oficial foi promovida pela Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Superintendência de Gestão do SUAS. A atividade contou com duas palestras ministradas por equipes da Coordenadoria-Geral de Proteção e Defesa Civil, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, buscando integrar as redes de proteção humana e Defesa Civil que atuam diretamente no suporte a populações vulneráveis na Região dos Lagos.

Comunicação acessível e suporte adaptado

Durante a abertura do encontro, o coordenador-geral de Proteção e Defesa Civil, Marcus Dothavio, conduziu a palestra sobre primeiros socorros inclusivos voltados para pessoas com deficiência. O especialista enfatizou a necessidade de garantir comunicação acessível, respeitar a autonomia individual dos cidadãos e adaptar manobras e protocolos de emergência de acordo com as especificidades físicas e cognitivas de cada indivíduo assistido nos equipamentos sociais da cidade.

Na sequência das atividades, o enfermeiro Albérico, diretor de Ensino e Instrução da Defesa Civil municipal, ministrou um treinamento prático focado em procedimentos operacionais de urgência. Os servidores receberam instruções diretas sobre como executar manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), desobstrução de vias aéreas em casos de engasgo e sufocamento em bebês, crianças, adolescentes e adultos, além dos protocolos primários para o manejo seguro de queimaduras e crises convulsivas.

Qualificação continuada e integração de redes

Conforme explicou a secretária municipal de Assistência Social, Camila Saraiva, o investimento no treinamento contínuo das equipes do SUAS reflete a preocupação em garantir segurança tanto para os usuários quanto para os próprios profissionais da rede socioassistencial. A gestora destacou que a qualificação continuada é essencial para os servidores que realizam atendimentos diários em Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e abrigos, lidando com crianças, idosos e famílias que vivenciam cenários de vulnerabilidade social.

A iniciativa visa consolidar um modelo de atendimento integrado e humanizado, aproximando a Defesa Civil do trabalho comunitário da Assistência Social para garantir respostas imediatas e eficazes em situações imprevistas de risco à vida na Região dos Lagos.