Arma apreendida com o elementoPolícia Militar
Conforme o registro de ocorrência elaborado pela Polícia Militar, a tentativa de abordagem rapidamente escalou para um confronto armado quando o suspeito sacou uma arma de fogo e efetuou cerca de seis disparos diretamente contra os policiais que compunham a guarnição. Diante da ameaça iminente à vida e da agressão injustificada, os agentes reagiram de forma proporcional para conter a investida criminosa. A viatura policial utilizada pela equipe acabou sendo atingida por dois disparos efetuados pelo suspeito.
Após o término dos disparos, os policiais constataram que o homem havia sido baleado e estava caído ao solo. Segundo as informações colhidas no local, mesmo ferido, o indivíduo ainda tentou alcançar a arma de fogo, o que obrigou a equipe a intervir rapidamente para recolher o armamento e garantir a segurança da cena. A pistola apreendida pelos agentes tratava-se de uma arma calibre .40 da marca Taurus, que apresentava a numeração de série suprimida, além de portar quatro munições intactas em seu carregador. A supressão da numeração é uma prática comum entre criminosos para dificultar o rastreamento da origem da arma de fogo apreendida pelas forças de segurança pública.
Contexto criminal e antecedentes do suspeito
Ainda de acordo com as informações repassadas pela polícia local, R.A.D. era apontado pelas investigações como o gerente do tráfico de drogas na localidade conhecida como Felicidade, situada nos arredores do bairro Maria Joaquina. A atuação de gerentes do tráfico costuma envolver a coordenação direta da comercialização de substâncias entorpecentes e a segurança de pontos de venda de drogas. A presença de lideranças do tráfico na área tem sido alvo frequente de operações de inteligência e patrulhamento ostensivo por parte das forças de segurança do estado.
Perícia e desdobramentos da ocorrência
Após a conclusão dos trabalhos periciais no local, o corpo do suspeito foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal responsável para a realização dos exames necroscópicos de praxe. O material apreendido, incluindo a pistola com numeração raspada e as munições, foi recolhido e apresentado na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), unidade responsável pela área, onde o caso foi oficialmente registrado. Na delegacia, a autoridade policial adotou as medidas cabíveis para a instauração de procedimento investigativo destinado a apurar todas as circunstâncias da troca de tiros e da morte decorrente de oposição à intervenção policial.
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