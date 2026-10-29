Arma apreendida com o elemento - Polícia Militar

Arma apreendida com o elementoPolícia Militar

Publicado 29/10/2026 17:59





Conforme o registro de ocorrência elaborado pela Polícia Militar, a tentativa de abordagem rapidamente escalou para um confronto armado quando o suspeito sacou uma arma de fogo e efetuou cerca de seis disparos diretamente contra os policiais que compunham a guarnição. Diante da ameaça iminente à vida e da agressão injustificada, os agentes reagiram de forma proporcional para conter a investida criminosa. A viatura policial utilizada pela equipe acabou sendo atingida por dois disparos efetuados pelo suspeito.



Após o término dos disparos, os policiais constataram que o homem havia sido baleado e estava caído ao solo. Segundo as informações colhidas no local, mesmo ferido, o indivíduo ainda tentou alcançar a arma de fogo, o que obrigou a equipe a intervir rapidamente para recolher o armamento e garantir a segurança da cena. A pistola apreendida pelos agentes tratava-se de uma arma calibre .40 da marca Taurus, que apresentava a numeração de série suprimida, além de portar quatro munições intactas em seu carregador. A supressão da numeração é uma prática comum entre criminosos para dificultar o rastreamento da origem da arma de fogo apreendida pelas forças de segurança pública.



Contexto criminal e antecedentes do suspeito Um homem apontado como gerente do tráfico de drogas morreu após um confronto armado com agentes de segurança na Rua da Harmonia, situada no bairro Maria Joaquina, em Cabo Frio , na Região dos Lagos, durante uma operação realizada nesta quarta-feira (28). De acordo com as informações divulgadas pelas autoridades policiais, a intervenção ocorreu no momento em que a equipe realizava patrulhamento de rotina pela região e identificou um indivíduo em atitude suspeita, o qual demonstrou nervosismo acentuado ao perceber a aproximação da viatura policial, motivando a abordagem imediata para verificação de rotina e checagem de antecedentes criminais.Conforme o registro de ocorrência elaborado pela Polícia Militar, a tentativa de abordagem rapidamente escalou para um confronto armado quando o suspeito sacou uma arma de fogo e efetuou cerca de seis disparos diretamente contra os policiais que compunham a guarnição. Diante da ameaça iminente à vida e da agressão injustificada, os agentes reagiram de forma proporcional para conter a investida criminosa. A viatura policial utilizada pela equipe acabou sendo atingida por dois disparos efetuados pelo suspeito.Após o término dos disparos, os policiais constataram que o homem havia sido baleado e estava caído ao solo. Segundo as informações colhidas no local, mesmo ferido, o indivíduo ainda tentou alcançar a arma de fogo, o que obrigou a equipe a intervir rapidamente para recolher o armamento e garantir a segurança da cena. A pistola apreendida pelos agentes tratava-se de uma arma calibre .40 da marca Taurus, que apresentava a numeração de série suprimida, além de portar quatro munições intactas em seu carregador. A supressão da numeração é uma prática comum entre criminosos para dificultar o rastreamento da origem da arma de fogo apreendida pelas forças de segurança pública.

O homem morto no confronto foi identificado pelas iniciais R.A.D., sendo amplamente conhecido no mundo do crime pelo apelido de "Juninho". Segundo o levantamento realizado pelos órgãos de segurança pública, o suspeito possuição um histórico criminal extenso, acumulando seis anotações anteriores em sua ficha de antecedentes. Entre os registros constavam passagens por crimes graves, com destaque para o envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porte e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido ou restrito, além do crime de uso de documento falso.



Ainda de acordo com as informações repassadas pela polícia local, R.A.D. era apontado pelas investigações como o gerente do tráfico de drogas na localidade conhecida como Felicidade, situada nos arredores do bairro Maria Joaquina. A atuação de gerentes do tráfico costuma envolver a coordenação direta da comercialização de substâncias entorpecentes e a segurança de pontos de venda de drogas. A presença de lideranças do tráfico na área tem sido alvo frequente de operações de inteligência e patrulhamento ostensivo por parte das forças de segurança do estado.



Perícia e desdobramentos da ocorrência

Assim que a situação foi controlada e o confronto cessou, o Corpo de Bombeiros Militar foi imediatamente acionado para prestar o atendimento de urgência necessário. No entanto, ao chegarem ao endereço da ocorrência, os socorristas apenas puderam constatar o óbito do suspeito ainda no local dos fatos. Diante da confirmação da morte decorrente de intervenção policial, a área foi isolada e rigorosamente preservada pelos agentes até a chegada da equipe de perícia da Polícia Civil, responsável por realizar os levantamentos balísticos e recolher vestígios que auxiliem na elucidação completa da dinâmica dos fatos.



Após a conclusão dos trabalhos periciais no local, o corpo do suspeito foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal responsável para a realização dos exames necroscópicos de praxe. O material apreendido, incluindo a pistola com numeração raspada e as munições, foi recolhido e apresentado na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), unidade responsável pela área, onde o caso foi oficialmente registrado. Na delegacia, a autoridade policial adotou as medidas cabíveis para a instauração de procedimento investigativo destinado a apurar todas as circunstâncias da troca de tiros e da morte decorrente de oposição à intervenção policial.



