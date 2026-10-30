Luiza Olivia foi morta durante os disparos no Jardim Esperança - Foto: Reprodução Redes Sociais

Luiza Olivia foi morta durante os disparos no Jardim EsperançaFoto: Reprodução Redes Sociais

Publicado 30/10/2026 14:51

Uma jovem de 17 anos morreu e outras duas ficaram gravemente feridas após um tiroteio registrado por volta de 0h51 desta sexta-feira (30), na Rua Lorival Franco, no bairro Jardim Esperança, no município de Cabo Frio . A vítima fatal foi identificada como Luiza Olivia, que não resistiu aos ferimentos provocados pelos disparos no local do crime. Outras duas jovens, identificadas como Emily e Carol, foram atingidas por balas perdidas durante o ataque armado e socorridas com urgência por equipes de emergência da Região dos Lagos.

As duas sobreviventes foram encaminhadas para o Hospital Central de Emergências (HCE), localizado no bairro São Cristóvão, onde deram entrada no setor de traumas e permanecem internadas em estado grave de saúde. O corpo de Luiza Olivia foi removido pelas equipes competentes e conduzido ao Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio, onde passou pelos exames periciais de praxe antes de ser liberado para os familiares realizarem os ritos fúnebres.

Despedida e comoção no bairro

O clima é de profunda comoção e consternação entre moradores do bairro Jardim Esperança e familiares das vítimas diante da violência registrada na madrugada. O sepultamento de Luiza Olivia foi agendado para ocorrer ainda na tarde desta sexta-feira (30), às 16h, no Cemitério Jardim dos Eucaliptos, situado na mesma localidade onde ocorreu a tragédia.

A motivação do ataque e os detalhes sobre a dinâmica da ação criminosa que deixou as três jovens atingidas permanecem incertos. Moradores da área relataram momentos de pânico e correria com a sequência de disparos de arma de fogo em via pública, mobilizando viaturas da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro para o patrulhamento preventivo e isolamento da área do crime.

Investigação policial e autoria

A ocorrência trágica foi registrada e será formalmente investigada pela 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), sediada no município de Cabo Frio. Os agentes da Polícia Civil realizam diligências, buscas por imagens de câmeras de segurança instaladas na Rua Lorival Franco e oitivas de testemunhas para identificar os executores dos disparos, mapear a trajetória do veículo ou dos suspeitos utilizados na ação e esclarecer a motivação do ataque armado. Até o momento, não há informações oficiais sobre a identificação ou prisão de suspeitos.