126ª Delegacia de Polícia - Reprodução Internet

126ª Delegacia de Polícia Reprodução Internet

Publicado 30/10/2026 17:10





Segundo as informações registradas na ocorrência, as guarnições realizavam o monitoramento de vias estratégicas da localidade quando avistaram a mulher em atitude que despertou a atenção dos agentes. Ao realizarem a checagem dos documentos pessoais e a consulta ao sistema integrado de segurança pública, os militares confirmaram a pendência judiciária. A ordem de captura estava diretamente relacionada aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados na legislação penal vigente no país.



Antecedentes criminais e procedimentos na delegacia Uma mulher de idade não informada que estava sendo procurada pela Justiça foi localizada e detida na noite de quinta-feira (29), no bairro Alto da Rasa, no município de Cabo Frio . A captura ocorreu após uma abordagem realizada na Rua Justiniano de Souza, nas imediações do Bar do Chapico, durante um patrulhamento de rotina conduzido por equipes da Polícia Militar. Contra a investigada, constava um mandado judicial preventivo em aberto, fundamentado em apurações sobre o envolvimento de moradores da Região dos Lagos com o comércio ilegal de entorpecentes e a criminalidade organizada no distrito de Tamoios e áreas vizinhas.Segundo as informações registradas na ocorrência, as guarnições realizavam o monitoramento de vias estratégicas da localidade quando avistaram a mulher em atitude que despertou a atenção dos agentes. Ao realizarem a checagem dos documentos pessoais e a consulta ao sistema integrado de segurança pública, os militares confirmaram a pendência judiciária. A ordem de captura estava diretamente relacionada aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados na legislação penal vigente no país.

Após a confirmação do mandado, os policiais deram voz de prisão à mulher e a conduziram para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), unidade central responsável pelo atendimento e registro de ocorrências no município. Na sede policial, a ordem judicial foi formalmente cumprida e apresentada ao delegado de plantão. Ficou registrado que a detida possui histórico criminal prévio, acumulando passagens anteriores relacionadas a delitos de comércio de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.



A mulher permaneceu custodiada na carceragem da 126ª DP e aguarda a transferência para o sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro, onde ficará à disposição do Poder Judiciário para o prosseguimento dos trâmites legais. A ação reflete o intensificamento das operações policiais e do patrulhamento preventivo na Região dos Lagos, área que tem recebido atenção reforçada das forças de segurança estaduais para conter a expansão territorial de grupos criminosos e diminuir os índices de criminalidade em bairros periféricos.

Ações como essa fazem parte de uma série de operações de cerco tático que vêm sendo intensificadas pela Polícia Militar na Região dos Lagos nos últimos meses. O objetivo principal das autoridades estaduais é combater a permanência de foragidos da Justiça na área urbana e coibir o avanço do crime organizado nos municípios do litoral fluminense.



A reportagem buscou contato com a defesa técnica da mulher para obter uma manifestação oficial sobre o cumprimento da ordem judicial e o andamento do processo criminal, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para que os advogados ou representantes legais da citada possam se manifestar e apresentar sua versão dos fatos.