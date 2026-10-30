Após ser localizado, o homem foi levado para a delegaciaPolícia Civil
De acordo com as informações oficiais prestadas pela Polícia Civil, contra o homem, identificado formalmente como David Mathias Bastos, havia um mandado de prisão preventiva em aberto expedido pelo Poder Judiciário. A ordem de prisão decorre de um inquérito policial instaurado para apurar denúncias relativas a crimes sexuais contra a dignidade de vulneráveis, cujas investigações avançaram com o levantamento de provas e depoimentos colhidos no âmbito dos procedimentos da Polícia Civil.
Encaminhamento policial e rigor das ações na região
As ações voltadas à apuração e ao cumprimento de mandados relativos a crimes contra crianças e adolescentes têm ganho prioridade no planejamento das forças policiais da Região dos Lagos. A atuação conjunta entre o setor de inteligência policial e o Judiciário busca dar celeridade na resposta a denúncias graves e garantir o devido isolamento cautelar de investigados apontados por condutas lesivas no ambiente comunitário ou familiar.
Contexto das operações e reforço na segurança local
Autoridades reforçam a relevância da colaboração popular para manter a efetividade do patrulhamento e do trabalho investigativo na região. A população dispõe de canais sigilosos de comunicação direta com as delegacias e com o serviço do Disque Denúncia para repassar informações seguras que auxiliem no paradeiro de suspeitos ou no esclarecimento de ilícitos penais.
A reportagem buscou contato com a defesa técnica e os representantes legais de David Mathias Bastos para obter um posicionamento oficial acerca da prisão realizada e do andamento das investigações no inquérito policial, mas não obteve retorno ou localização dos advogados até o momento da publicação desta matéria. O espaço segue permanentemente aberto para a livre manifestação da defesa.
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