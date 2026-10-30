Após ser localizado, o homem foi levado para a delegacia - Polícia Civil

Após ser localizado, o homem foi levado para a delegaciaPolícia Civil

Publicado 30/10/2026 17:35





De acordo com as informações oficiais prestadas pela Polícia Civil, contra o homem, identificado formalmente como David Mathias Bastos, havia um mandado de prisão preventiva em aberto expedido pelo Poder Judiciário. A ordem de prisão decorre de um inquérito policial instaurado para apurar denúncias relativas a crimes sexuais contra a dignidade de vulneráveis, cujas investigações avançaram com o levantamento de provas e depoimentos colhidos no âmbito dos procedimentos da Polícia Civil.



Encaminhamento policial e rigor das ações na região Um homem procurado pela Justiça sob a suspeita de cometer o crime de estupro de vulnerável contra uma criança de apenas 8 anos de idade foi localizado e preso na tarde de quinta-feira (29), no bairro Vila do Sol, localizado no município de Cabo Frio . A captura ocorreu durante uma ação realizada por agentes da Polícia Civil lotados na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), após o cruzamento de dados e o cumprimento de um trabalho contínuo de inteligência voltado ao mapeamento e à localização do investigado na Região dos Lagos.De acordo com as informações oficiais prestadas pela Polícia Civil, contra o homem, identificado formalmente como David Mathias Bastos, havia um mandado de prisão preventiva em aberto expedido pelo Poder Judiciário. A ordem de prisão decorre de um inquérito policial instaurado para apurar denúncias relativas a crimes sexuais contra a dignidade de vulneráveis, cujas investigações avançaram com o levantamento de provas e depoimentos colhidos no âmbito dos procedimentos da Polícia Civil.

Após a localização do investigado na comunidade da Vila do Sol, os agentes civis efetuaram a abordagem sem o registro de confrontos e conduziram o homem até a sede da 126ª DP, no centro do município. Na unidade policial, as autoridades cumpriram formalmente o mandado judicial de prisão e realizaram os registros administrativos cabíveis. Conforme informou a instituição policial, David Mathias Bastos permanece acautelado nas instalações da delegacia, onde fica plenamente à disposição da Justiça e aguarda o encaminhamento oficial para o sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro.



As ações voltadas à apuração e ao cumprimento de mandados relativos a crimes contra crianças e adolescentes têm ganho prioridade no planejamento das forças policiais da Região dos Lagos. A atuação conjunta entre o setor de inteligência policial e o Judiciário busca dar celeridade na resposta a denúncias graves e garantir o devido isolamento cautelar de investigados apontados por condutas lesivas no ambiente comunitário ou familiar.



Contexto das operações e reforço na segurança local

A prisão efetuada no bairro Vila do Sol insere-se em um conjunto de diligências diárias conduzidas pela Polícia Civil para localizar indivíduos com pendências judiciais ativas em Cabo Frio e cidades vizinhas. O monitoramento constante de denúncias anônimas e o rastreamento de foragidos visam coibir a impunidade em delitos de alto impacto social, assegurando o cumprimento integral das ordens expedidas pelos juízos criminais da comarca.



Autoridades reforçam a relevância da colaboração popular para manter a efetividade do patrulhamento e do trabalho investigativo na região. A população dispõe de canais sigilosos de comunicação direta com as delegacias e com o serviço do Disque Denúncia para repassar informações seguras que auxiliem no paradeiro de suspeitos ou no esclarecimento de ilícitos penais.



A reportagem buscou contato com a defesa técnica e os representantes legais de David Mathias Bastos para obter um posicionamento oficial acerca da prisão realizada e do andamento das investigações no inquérito policial, mas não obteve retorno ou localização dos advogados até o momento da publicação desta matéria. O espaço segue permanentemente aberto para a livre manifestação da defesa.