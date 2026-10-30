Drogas apreendidas durante ação - Polícia Militar

Drogas apreendidas durante açãoPolícia Militar

Publicado 30/10/2026 18:08





De acordo com as informações fornecidas pela Polícia Militar, a intervenção foi motivada por uma série de informações apuradas pelo canal do Disque-Denúncia entre os meses de agosto e outubro deste ano. As denúncias indicavam a ocorrência constante do comércio ilícito de entorpecentes naquela área do segundo distrito. Com base nos dados levantados, as equipes iniciaram um trabalho de monitoramento e observação, flagrando o momento exato em que a dupla realizava a negociação do material ilegal no local.



Perseguição e apreensão de material ilícito Dois homens foram detidos e mais de dois quilos de drogas foram apreendidos na tarde de quinta-feira (29) após uma tentativa de fuga frustrada no bairro Unamar, localizado no distrito de Tamoios, no município de Cabo Frio . A ação foi conduzida por agentes do Serviço Reservado (P2) e do Grupamento de Ação Tática (GAT) da Polícia Militar, que efetuaram um cerco tático em uma residência situada na Rua dos Macacos para capturar os envolvidos.De acordo com as informações fornecidas pela Polícia Militar, a intervenção foi motivada por uma série de informações apuradas pelo canal do Disque-Denúncia entre os meses de agosto e outubro deste ano. As denúncias indicavam a ocorrência constante do comércio ilícito de entorpecentes naquela área do segundo distrito. Com base nos dados levantados, as equipes iniciaram um trabalho de monitoramento e observação, flagrando o momento exato em que a dupla realizava a negociação do material ilegal no local.

Ao notarem a aproximação e a presença das guarnições policiais, os dois suspeitos iniciaram uma tentativa de fuga em disparada, buscando refúgio no interior de imóveis vizinhos. Durante a correria pelas vias do bairro, os homens abandonaram uma mochila de cor preta para tentar despistar as autoridades. Apesar da tentativa de invasão a residências da comunidade, o perímetro foi rapidamente cercado pelos militares, que localizaram e detiveram a dupla no interior de uma das casas da região.



Dentro da mochila abandonada e na área de abordagem, os policiais recolheram 1.825 porções de entorpecentes prontos para a comercialização, contabilizando aproximadamente 2,1 quilos de material ilícito. O balanço divulgado pela corporação detalha a apreensão de 221 pinos de cocaína, 608 tiras de maconha e 996 pedras de crack. Além da droga, foram encontrados R$ 28 em espécie e um caderno contendo a anotação da contabilidade do tráfico. Segundo estimativas da Polícia Militar, todo o lote apreendido renderia cerca de R$ 13.850 às finanças da criminalidade local.



Conexão com facção e encaminhamento à delegacia

Conforme ressaltado pela corporação policial no registro da ocorrência, o ponto de venda de drogas desmantelado em Unamar possui ligação direta com uma facção criminosa que disputa o domínio territorial em diferentes pontos do litoral fluminense. Segundo a PM, os suspeitos admitiram a prática do comércio de entorpecentes no momento em que foram interceptados pelos agentes.



Após a formalização do flagrante, os detidos e todo o material recolhido foram conduzidos para a sede da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), localizada no centro de Cabo Frio. Na unidade policial, os homens foram autuados pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, permanecendo custodiados nas instalações da delegacia à disposição do Poder Judiciário.



A reportagem buscou contato com a defesa técnica dos dois homens detidos em Unamar para obter uma manifestação oficial sobre a prisão em flagrante e as acusações formuladas pela polícia, mas não obteve retorno ou localização dos advogados representantes até a publicação desta matéria. O espaço segue permanentemente aberto para que a defesa dos citados possa se manifestar.