Drogas apreendidas durante açãoPolícia Militar
De acordo com as informações fornecidas pela Polícia Militar, a intervenção foi motivada por uma série de informações apuradas pelo canal do Disque-Denúncia entre os meses de agosto e outubro deste ano. As denúncias indicavam a ocorrência constante do comércio ilícito de entorpecentes naquela área do segundo distrito. Com base nos dados levantados, as equipes iniciaram um trabalho de monitoramento e observação, flagrando o momento exato em que a dupla realizava a negociação do material ilegal no local.
Perseguição e apreensão de material ilícito
Dentro da mochila abandonada e na área de abordagem, os policiais recolheram 1.825 porções de entorpecentes prontos para a comercialização, contabilizando aproximadamente 2,1 quilos de material ilícito. O balanço divulgado pela corporação detalha a apreensão de 221 pinos de cocaína, 608 tiras de maconha e 996 pedras de crack. Além da droga, foram encontrados R$ 28 em espécie e um caderno contendo a anotação da contabilidade do tráfico. Segundo estimativas da Polícia Militar, todo o lote apreendido renderia cerca de R$ 13.850 às finanças da criminalidade local.
Conexão com facção e encaminhamento à delegacia
Após a formalização do flagrante, os detidos e todo o material recolhido foram conduzidos para a sede da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), localizada no centro de Cabo Frio. Na unidade policial, os homens foram autuados pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, permanecendo custodiados nas instalações da delegacia à disposição do Poder Judiciário.
A reportagem buscou contato com a defesa técnica dos dois homens detidos em Unamar para obter uma manifestação oficial sobre a prisão em flagrante e as acusações formuladas pela polícia, mas não obteve retorno ou localização dos advogados representantes até a publicação desta matéria. O espaço segue permanentemente aberto para que a defesa dos citados possa se manifestar.
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