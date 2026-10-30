Grupo Pixote Divulgação
Conforme ressaltou a Prefeitura de Cabo Frio, o conceito de shows ao entardecer no primeiro dia do ano é uma das principais novidades da estrutura montada para a festividade. A proposta visa proporcionar ao público, composto por moradores e turistas de diversas partes do país, um evento diferenciado na orla, combinando apresentações musicais em grande escala com o cenário natural da praia. A expectativa do governo local é consolidar o município entre os principais destinos de virada de ano do país.
Trajetória do Pixote e programação musical na orla
A grade de shows para a celebração da virada reúne outros grandes nomes da música brasileira de diferentes gêneros. Na noite de 31 de dezembro, o show da virada e a contagem regressiva oficial ficarão sob a responsabilidade da dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano. Já no dia 2 de janeiro, a programação noturna será encerrada com a apresentação da banda mineira de pop rock Jota Quest, garantindo três dias consecutivos de entretenimento na Praia do Forte.
Tradição do Réveillon e impacto no turismo local
Com a ampliação das atrações e a criação do projeto Sunset, o setor de turismo, rede hoteleira, restaurantes e comércio local projetam alcançar índices máximos de ocupação durante toda a semana do evento. O objetivo da prefeitura é movimentar significativamente a economia da cidade, gerando oportunidades de trabalho temporário e fortalecendo o município como referência em grandes eventos no litoral fluminense.
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