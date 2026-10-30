Grupo Pixote - Divulgação

Grupo Pixote Divulgação

Publicado 30/10/2026 18:31





Conforme ressaltou a Prefeitura de Cabo Frio, o conceito de shows ao entardecer no primeiro dia do ano é uma das principais novidades da estrutura montada para a festividade. A proposta visa proporcionar ao público, composto por moradores e turistas de diversas partes do país, um evento diferenciado na orla, combinando apresentações musicais em grande escala com o cenário natural da praia. A expectativa do governo local é consolidar o município entre os principais destinos de virada de ano do país.



Trajetória do Pixote e programação musical na orla O grupo de pagode Pixote foi confirmado oficialmente como uma das atrações principais das comemorações de fim de ano no município de Cabo Frio . A banda paulista subirá ao palco montado nas areias da Praia do Forte no dia 1º de janeiro, durante a apresentação especial de Sunset ao pôr do sol, formato inédito que integra o planejamento de festividades organizado pela administração municipal para celebrar a chegada de 2027.Conforme ressaltou a Prefeitura de Cabo Frio, o conceito de shows ao entardecer no primeiro dia do ano é uma das principais novidades da estrutura montada para a festividade. A proposta visa proporcionar ao público, composto por moradores e turistas de diversas partes do país, um evento diferenciado na orla, combinando apresentações musicais em grande escala com o cenário natural da praia. A expectativa do governo local é consolidar o município entre os principais destinos de virada de ano do país.

Com mais de três décadas de carreira no cenário nacional, o grupo Pixote traz em seu repertório clássicos que atravessam gerações do pagode romântico brasileiro. Comandado pelo vocalista Dodô, o grupo promete embalar a tarde do dia 1º de janeiro com grandes sucessos de sua trajetória, além de faixas de projetos recentes que conquistaram as plataformas digitais de áudio. A escolha da atração reflete a aposta da organização em ritmos populares para atrair famílias e públicos de todas as idades à faixa de areia.



A grade de shows para a celebração da virada reúne outros grandes nomes da música brasileira de diferentes gêneros. Na noite de 31 de dezembro, o show da virada e a contagem regressiva oficial ficarão sob a responsabilidade da dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano. Já no dia 2 de janeiro, a programação noturna será encerrada com a apresentação da banda mineira de pop rock Jota Quest, garantindo três dias consecutivos de entretenimento na Praia do Forte.



Tradição do Réveillon e impacto no turismo local

A festa de Ano Novo em Cabo Frio carrega um histórico de atrair multidões ao longo dos anos, sendo considerada a segunda maior celebração de Réveillon do Estado do Rio de Janeiro, atrás apenas da capital fluminense. Em edições anteriores, a orla da Praia do Forte já recebeu encontros marcantes e grandes nomes da música nacional em apresentações gratuitas, consolidando a tradição de reunir cerca de um milhão de pessoas entre a noite de São Silvestre e os primeiros dias de janeiro.



Com a ampliação das atrações e a criação do projeto Sunset, o setor de turismo, rede hoteleira, restaurantes e comércio local projetam alcançar índices máximos de ocupação durante toda a semana do evento. O objetivo da prefeitura é movimentar significativamente a economia da cidade, gerando oportunidades de trabalho temporário e fortalecendo o município como referência em grandes eventos no litoral fluminense.