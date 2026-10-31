Arthur Neves foi encontrado morto pelos bombeiros neste sábado (31). - Foto: Redes sociais

Arthur Neves foi encontrado morto pelos bombeiros neste sábado (31).Foto: Redes sociais

Publicado 31/10/2026 12:39

O que deveria ser um período de lazer e descanso terminou em tragédia no litoral fluminense. O jovem mineiro Arthur Neves Pereira, de 23 anos, morador da cidade de Juiz de Fora (MG), morreu após se afogar no mar da Praia do Forte, em Cabo Frio . O corpo do jovem foi encontrado por equipes de resgate por volta das 10h deste sábado (31), encerrando as buscas intensivas promovidas pelas forças de emergência na Região dos Lagos desde o fim da tarde da última sexta-feira (30).

De acordo com as informações apuradas no local, Arthur havia viajado para o balneário fluminense acompanhado de um grupo de amigos para aproveitar o feriado prolongado na cidade. Durante um momento de banho de mar na faixa de areia próxima à região das dunas, o jovem começou a passar por dificuldades na água e se afogou enquanto nadava ao lado de um dos companheiros de viagem.

Tentativa de resgate e mobilização dos bombeiros

Ao perceber o afogamento, o amigo ainda tentou segurar Arthur e retirá-lo da correnteza, mas a força do mar impediu o resgate e o jovem acabou submergindo. Imediatamente, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) foi acionado e deu início a uma operação de varredura e buscas no trecho oceânico para tentar localizar a vítima com o apoio de guarda-vidas e embarcações.

Os trabalhos de resgate marítimo precisaram ser temporariamente suspensos ao anoitecer de sexta-feira devido à baixa visibilidade e às condições adversas da maré, sendo retomados nas primeiras horas da manhã deste sábado. A operação culminou com o encontro do corpo por volta das 10h. A mãe de Arthur viajou de Juiz de Fora até Cabo Frio para acompanhar as buscas de perto e realizar a liberação do corpo do filho junto às autoridades locais. O trágico caso acende um alerta sobre as correntes de retorno e a importância de seguir rigorosamente as orientações dos guarda-vidas.