Caravela Portuguesa encontrada na Praia do Foquete em Cabo Frio - Foto: Reprodução Internet

Caravela Portuguesa encontrada na Praia do Foquete em Cabo Frio Foto: Reprodução Internet

Publicado 03/11/2026 15:14

A Praia do Foguete, no trecho orlado que liga o município de Cabo Frio a Arraial do Cabo, registrou uma invasão de caravelas portuguesas nesta segunda-feira (2), feriado de Finados. Os organismos marinhos foram avistados em grande quantidade ao longo da faixa de areia e na linha d'água, representando um alto risco de acidentes para moradores e turistas que frequentam o litoral da Região dos Lagos. Relatos de frequentadores apontam que os espécimes também foram avistados na vizinha Praia do Pontal.