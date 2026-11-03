Caravela Portuguesa encontrada na Praia do Foquete em Cabo Frio Foto: Reprodução Internet
Com visual característico que lembra pequenos balões flutuantes em tons arroxeados ou azulados, as caravelas-portuguesas (Physalia physalis) possuem tentáculos repletos de nematocistos — células urticantes capazes de injetar toxinas potentes na pele humana. O simples contato acidental com o organismo desencadeia queimaduras químicas instantâneas, acompanhadas de dores intensas, vermelhidão local e lesões lineares na pele.
Riscos na areia e tamanho dos tentáculos
O principal alerta emitido pelas autoridades ambientais e de segurança marítima é para que banhistas não toquem nos animais, mesmo quando estiverem encalhados e aparentemente mortos na areia. A capacidade de liberação de toxinas dos tentáculos permanece ativa por um período prolongado após o encalhe na faixa de areia.
Outro fator de risco reside no tamanho da estrutura aquática das caravelas. Seus tentáculos podem atingir até 30 metros de extensão, tornando-se quase invisíveis na água do mar ou sob a vegetação de restinga. Por conta dessa alcance, a simples presença de exemplares trazidos pelas correntes marítimas exige atenção redobrada dos pedestres e praticantes de esportes que caminham pela orla.
Socorro imediato e orientações de primeiros socorros
De acordo com o protocolo oficial do Ministério da Saúde, em caso de queimadura por caravela, o banhista deve sair imediatamente da água e lavar o local atingido exclusivamente com água do mar, sem jamais esfregar a região para não romper as bolsas de toxina restantes. Caso existam fragmentos de tentáculos aderidos à pele, estes devem ser removidos com o auxílio de uma pinça ou com as mãos devidamente protegidas por luvas. A aplicação local de vinagre caseiro a 5% é recomendada para neutralizar o veneno ativo.
É fundamental ressaltar que não se deve jogar água doce, álcool, refrigerante ou urina sobre a lesão, uma vez que a alteração osmótica faz com que as células urticantes disparem mais toxinas, agravando o quadro doloroso. Caso a queimadura cubra uma área extensa do corpo ou venha acompanhada de sintomas sistêmicos — como náuseas, tontura, dificuldade para respirar ou cãibras —, a vítima deve procurar atendimento médico de emergência imediatamente nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da região.
Posicionamento das autoridades
A reportagem entrou em contato com a Defesa Civil de Cabo Frio, com a Coordenadoria de Meio Ambiente e com o Corpo de Bombeiros Militar para solicitar informações sobre o hasteamento de bandeiras roxas de aviso nas praias e o balanço de atendimentos a banhistas queimados durante o feriado; até a publicação desta matéria, não houve envio de notas oficiais complementares. O espaço segue totalmente aberto para as atualizações dos órgãos públicos.
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