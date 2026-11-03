Momento do furto registrado por camêra de segurançaFoto: Divulgação/Telespectador
O circuito de segurança flagrou a dinâmica do crime. As gravações mostram o momento em que o suspeito se aproxima caminhando da motocicleta, que estava devidamente estacionada na calçada. Em uma ação rápida que durou poucos instantes, o homem consegue destravar o veículo e foge do local pilotando a moto sem levantar suspeitas imediatas de quem passava pela rua.
Alerta de segurança e auxílio nas investigações
A audácia da execução e a velocidade com que a motocicleta foi levada em um período de grande movimentação durante o feriado reforçaram o alerta entre os moradores do bairro Jacaré quanto ao aumento de furtos de veículos na localidade. O material em vídeo capturado pelas câmeras já foi repassado aos órgãos policiais para auxiliar o trabalho pericial e identificar a autoria do crime.
A ocorrência deve ser formalmente apurada pela 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), sediada em Cabo Frio, responsável por instaurar o procedimento investigativo, analisar a rota de fuga tomada pelo suspeito e buscar o paradeiro do veículo. Até o momento desta publicação, não há dados oficiais informando sobre a localização da motocicleta ou a prisão do envolvido.
Posicionamento das autoridades e espaço aberto
A reportagem buscou contato com a Polícia Civil e com o 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM) para verificar se foram realizadas buscas na região do Jacaré e se há dados sobre a recuperação do veículo; até o fechamento desta matéria, não houve envio de notas oficiais complementares.
A equipe de jornalismo também realizou tentativas de localização do proprietário da motocicleta para colher detalhes adicionais sobre o modelo e a placa do veículo, mas não obteve sucesso no contato até o fechamento desta edição. O espaço permanece totalmente aberto para as devidas manifestações.
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