Momento em que o homem é conduzido pela Polícia Militar à delegacia - Foto: Reprodução/PM

Momento em que o homem é conduzido pela Polícia Militar à delegaciaFoto: Reprodução/PM

Publicado 03/11/2026 15:47

Um homem procurado pela Justiça pelos crimes de tentativa de feminicídio, ameaça e furto foi preso na manhã desta segunda-feira (2), no bairro Jacaré, no município de Cabo Frio. A captura ocorreu na Rua Saquarema, em uma ação estratégica desencadeada por agentes do Serviço Reservado (P2) e do Grupamento de Ações Táticas (GAT), pertencentes ao 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM), na Região dos Lagos.



A intervenção policial foi iniciada após as equipes da inteligência receberem informações precisas indicando que o foragido estaria transitando em via pública no bairro Jacaré. De posse da localização e das características físicas do suspeito, as guarnições foram até o endereço citado e efetuaram a abordagem sem que houvesse possibilidade de reação ou fuga por parte do indivíduo.



Mandado de prisão e histórico criminal

Durante a checagem dos dados pessoais do abordado nos sistemas informatizados de segurança pública, os policiais militares confirmaram a existência de um mandado de prisão preventiva em aberto pendente de cumprimento contra o suspeito. De acordo com os registros das forças policiais, além das acusações vigentes por tentativa de feminicídio, ameaça e furto, o homem já conta com anotações criminais anteriores pelos delitos de lesão corporal e violência doméstica.



Após a voz de prisão no local da abordagem, o acusado foi conduzido sob custódia para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), sediada em Cabo Frio, para o cumprimento formal da ordem judicial. Posteriormente, o homem foi transferido e permaneceu acautelado na unidade prisional, onde está à disposição da Justiça do Estado do Rio de Janeiro para o prosseguimento das medidas cabíveis.



Sigilo da identidade e garantias constitucionais

Em conformidade com as diretrizes e procedimentos institucionais das forças de segurança, a identidade oficial do indivíduo mantido sob prisão não foi divulgada pelas autoridades policiais encarregadas da ocorrência.

A reportagem buscou contato com as autoridades policiais para averiguar se o mandado foi expedido por comarca local e se o detido será transferido para o sistema penitenciário da capital; até a publicação deste texto, não houve envio de detalhes complementares.



A equipe de jornalismo também buscou localizar a defesa técnica do suspeito para obter seu posicionamento formal, contudo não obteve sucesso na identificação dos representantes legais até o fechamento desta edição. O espaço permanece totalmente aberto para eventuais manifestações e contrapontos da defesa.