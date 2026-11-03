Câmeras registraram momento em que elemento pula o muro da residência - Reprodução: Internet

Câmeras registraram momento em que elemento pula o muro da residênciaReprodução: Internet

Publicado 03/11/2026 18:07





LEIA MAIS:



De acordo com os relatos prestados pelas vítimas às autoridades, o homem agiu de forma premeditada e observou toda a movimentação da via pública antes de invadir o terreno. Imagens registradas por circuitos de câmeras de segurança instalados na região capturaram o momento exato em que o suspeito aguardou a diminuição no fluxo de pedestres e veículos para pular o muro e entrar na propriedade. A sensação descrita pelos moradores do imóvel foi a de estarem sendo mantidos reféns em sua própria residência durante a invasão.



Uma vez dentro da casa, o suspeito recolheu diversas ferramentas de valor e abriu o freezer da família, de onde retirou e levou grande parte do estoque de alimentos do casal, como carnes e mantimentos comprados para o consumo de todo o mês. As vítimas calcularam que o prejuízo financeiro causado pelo furto gira em torno de R$ 600. A movimentação do invasor dentro do perímetro residencial só foi notada pelos idosos no instante em que ele já se preparava para deixar o local.



Fuga do suspeito e registro da ocorrência na delegacia Um casal passou por momentos de pavor na noite da última segunda-feira (2), após ter a residência invadida por um criminoso na Rua Getúlio Vargas, localizada no bairro Parque Central, em Cabo Frio . Durante a ação ilícita, uma idosa de 66 anos passou mal devido ao susto extremo e precisou telefonar desesperada para uma amiga para pedir socorro imediato, enquanto o suspeito subtraía itens do imóvel.LEIA MAIS: PM prende foragido por tentativa de feminicídio no Jacaré, Cabo Frio De acordo com os relatos prestados pelas vítimas às autoridades, o homem agiu de forma premeditada e observou toda a movimentação da via pública antes de invadir o terreno. Imagens registradas por circuitos de câmeras de segurança instalados na região capturaram o momento exato em que o suspeito aguardou a diminuição no fluxo de pedestres e veículos para pular o muro e entrar na propriedade. A sensação descrita pelos moradores do imóvel foi a de estarem sendo mantidos reféns em sua própria residência durante a invasão.Uma vez dentro da casa, o suspeito recolheu diversas ferramentas de valor e abriu o freezer da família, de onde retirou e levou grande parte do estoque de alimentos do casal, como carnes e mantimentos comprados para o consumo de todo o mês. As vítimas calcularam que o prejuízo financeiro causado pelo furto gira em torno de R$ 600. A movimentação do invasor dentro do perímetro residencial só foi notada pelos idosos no instante em que ele já se preparava para deixar o local.

Para conseguir deixar o terreno, o homem utilizou uma escada que estava encostada no muro da propriedade. Conforme as informações apuradas, o invadir cortou um cabo de proteção instalado na cerca do imóvel para conseguir pular de volta para a rua e fugir do local. Foi justamente no momento da fuga que o casal notou a invasão, o que gerou pânico e levou a moradora de 66 anos a passar mal, necessitando de auxílio de uma amiga por telefone enquanto o marido tentava acionar o socorro policial.



Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e deslocou-se para a Rua Getúlio Vargas, mas ao chegar ao endereço, o suspeito já havia fugido. Os policiais realizaram uma varredura completa no quintal e no entorno da propriedade, confirmando que não havia mais nenhum invasor no local. Na manhã desta terça-feira (3), o casal compareceu à delegacia da cidade para registrar formalmente o boletim de ocorrência. As imagens capturadas pelas câmeras de monitoramento foram colocadas à disposição dos investigadores para ajudar no trabalho de identificação e localização do autor da invasão.



A ocorrência gerou forte apreensão e aumentou o sentimento de insegurança entre os residentes do bairro Parque Central, que cobram mais ostensividade nas vias públicas para coibir novas ações criminosas contra as residências da localidade.



A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar para questionar as medidas de segurança e as ações adotadas no bairro Parque Central. Em resposta, o comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM) informou que o policiamento na região foi devidamente reforçado e ampliado, e confirmou que as buscas pelo suspeito já estão em andamento. A reportagem também manteve contato com a Polícia Civil para acompanhar o andamento da investigação e a análise das imagens, e o espaço segue aberto para novos desdobramentos.