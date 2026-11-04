Canil Municipal de Cabo FrioAscom
A ação foi apresentada pela 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Cabo Frio. Atualmente, o local abriga aproximadamente 150 cães e nove gatos. O Ministério Público solicita que o município adote medidas para adequar a estrutura e assegurar o cumprimento das normas relacionadas ao bem-estar animal.
Fiscalizações identificaram problemas na estrutura
Entre as irregularidades apontadas estão a ausência de médico-veterinário formalmente designado como responsável técnico, problemas de higiene e conservação, medicamentos vencidos, falta de equipamentos e estrutura inadequada em parte das baias. Também foram observadas limitações no espaço destinado ao isolamento de novos animais e no número de funcionários para atividades de limpeza e manutenção.
Município já havia firmado acordo com o Ministério Público
Segundo o MPRJ, algumas obrigações foram cumpridas. No entanto, as novas baias construídas não seriam suficientes para resolver todos os problemas, e parte das instalações antigas continua apresentando condições que exigem melhorias.
Superintendente explica necessidade de novas baias e reforma
Segundo ela, também é necessário construir espaços específicos para situações de emergência e quarentena. A superintendente explicou que a reforma deve contemplar ainda o casarão existente na unidade, para que os atendimentos atualmente realizados no Castramóvel possam voltar a ser feitos dentro do imóvel.
Fenela relatou que a necessidade de ampliação da estrutura também está relacionada a uma determinação judicial envolvendo uma moradora de Tamoios que acumula animais. Segundo a superintendente, o caso é acompanhado desde 2022 e envolve entre 25 e 27 cães.
Ela afirmou que, quando assumiu a superintendência, realizou a castração dos animais adultos e o recolhimento de filhotes. Posteriormente, diante de uma solicitação do Ministério Público para que os cães fossem recolhidos, a administração municipal apresentou uma defesa alegando que não havia capacidade para receber todos os animais sem comprometer o bem-estar dos que já vivem no canil.
De acordo com Fenela, a equipe também apresentou alternativas, como a disponibilização de um funcionário da Prefeitura para auxiliar nos cuidados dos cães na propriedade da tutora. No entanto, segundo ela, a proposta não foi aceita pela Justiça, e o município terá de receber os animais.
A superintendente explicou que os cães vivem em grupos e que a transferência de todos para o canil, sem espaço adequado, poderia comprometer as condições de acomodação dos animais já acolhidos e daqueles que seriam recolhidos.
Reforma é apontada como necessária para adequação
A superintendente avaliou que a vistoria realizada pelo Ministério Público e pelo conselho ajudou a acelerar uma necessidade que já estava prevista pela administração municipal.
“ O que nos cabe como serviço físico que a gente faz, está tudo ok. O que depende da estrutura, a gente não consegue adequar”, explicou.
Ela acrescentou que a reforma é necessária para que o município consiga atender às exigências técnicas e às determinações judiciais sem comprometer o bem-estar dos animais.
Ação estabelece prazo para apresentação de projeto
MP também cobra medicamentos e responsável técnico
O Ministério Público também requer a indicação e a manutenção de um médico-veterinário responsável técnico, com homologação junto ao CRMV-RJ, para acompanhar as atividades desenvolvidas no espaço.
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