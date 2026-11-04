O cantor Mumuzinho se apresenta na sexta-feira, 13 de novembro, em um show gratuito em Cabo Frio - Foto: Internet

O cantor Mumuzinho se apresenta na sexta-feira, 13 de novembro, em um show gratuito em Cabo FrioFoto: Internet

Publicado 04/11/2026 15:45





A programação promete reunir moradores e visitantes em uma noite dedicada ao samba e ao pagode. Conhecido por sucessos que marcaram sua trajetória musical, Mumuzinho levará ao público músicas como “Fulminante”, “Curto Circuito” e “Eu Mereço Ser Feliz”.



A apresentação faz parte das celebrações oficiais pelo aniversário do município e será realizada em espaço público, com entrada gratuita. A atração também amplia as opções de lazer para quem pretende aproveitar a programação comemorativa e acompanhar um espetáculo musical no Centro da cidade. O cantor Mumuzinho está confirmado como uma das atrações das comemorações pelo aniversário de Cabo Frio . O artista se apresenta na sexta-feira, 13 de novembro, em um show gratuito na Praça Porto Rocha, no Centro da cidade.A programação promete reunir moradores e visitantes em uma noite dedicada ao samba e ao pagode. Conhecido por sucessos que marcaram sua trajetória musical, Mumuzinho levará ao público músicas como “Fulminante”, “Curto Circuito” e “Eu Mereço Ser Feliz”.A apresentação faz parte das celebrações oficiais pelo aniversário do município e será realizada em espaço público, com entrada gratuita. A atração também amplia as opções de lazer para quem pretende aproveitar a programação comemorativa e acompanhar um espetáculo musical no Centro da cidade.