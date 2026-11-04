O cantor Mumuzinho se apresenta na sexta-feira, 13 de novembro, em um show gratuito em Cabo FrioFoto: Internet
A programação promete reunir moradores e visitantes em uma noite dedicada ao samba e ao pagode. Conhecido por sucessos que marcaram sua trajetória musical, Mumuzinho levará ao público músicas como “Fulminante”, “Curto Circuito” e “Eu Mereço Ser Feliz”.
A apresentação faz parte das celebrações oficiais pelo aniversário do município e será realizada em espaço público, com entrada gratuita. A atração também amplia as opções de lazer para quem pretende aproveitar a programação comemorativa e acompanhar um espetáculo musical no Centro da cidade.
Praça Porto Rocha recebe apresentação
O show será realizado na Praça Porto Rocha, um dos espaços tradicionais do Centro de Cabo Frio. A localização permite o acesso de moradores e turistas que estiverem na cidade durante as comemorações. Como a programação será realizada em praça pública, não haverá cobrança de ingresso para acompanhar o espetáculo.
A realização de eventos musicais em espaços abertos também permite a participação de pessoas de diferentes faixas etárias e perfis. Para quem acompanha o trabalho do cantor, será uma oportunidade de assistir à apresentação ao vivo sem precisar adquirir entradas.
Repertório reúne sucessos do pagode
Mumuzinho construiu sua carreira no samba e no pagode e conquistou espaço no cenário musical brasileiro. Ao longo de sua trajetória, o cantor ganhou reconhecimento pela interpretação de músicas românticas e animadas, que fazem parte do repertório de shows pelo país.
Entre as canções conhecidas do artista estão “Fulminante”, “Curto Circuito” e “Eu Mereço Ser Feliz”. As músicas representam diferentes momentos de sua carreira e são conhecidas pelo público que acompanha o gênero musical.
A apresentação em Cabo Frio deve reunir fãs do cantor e pessoas interessadas em aproveitar uma noite de música brasileira. O samba e o pagode também fazem parte da programação cultural de diversas cidades fluminenses, atraindo públicos que buscam opções de entretenimento e encontros ao ar livre.
Evento integra aniversário do município
O espetáculo está incluído nas atividades oficiais organizadas para celebrar o aniversário de Cabo Frio. A programação comemorativa reúne atrações voltadas ao entretenimento e à participação da população nas atividades realizadas pela cidade.
Com o show marcado para a noite de sexta, a apresentação de Mumuzinho será uma das atrações musicais previstas para as celebrações. A expectativa é de que o evento atraia moradores de diferentes bairros e visitantes de outros municípios da Região dos Lagos.
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