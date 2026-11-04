Para ser um doador, é necessário ter entre 16 e 69 anos e pesar no mínimo 50 kgFoto: Internet
Os agentes da Defesa Civil de Cabo Frio, estrutura subordinada à Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública (SEGOP), já organizaram escalas internas para comparecer ao posto de coleta. O movimento busca engajar moradores locais, reforçando que o ato altruísta de doar sangue se alinha diretamente com o propósito institucional de proteção comunitária e salvamento de vidas mantido pelo órgão municipal.
Impacto das doações e critérios para participar
Conforme destacam as equipes de saúde, o sangue arrecadado é fracionado em hemocomponentes essenciais — como hemácias, plaquetas, plasma e crioprecipitado —, permitindo que uma única bolsa coletada beneficie até quatro pacientes em atendimentos de urgência ou tratamentos continuados na rede hospitalar. A campanha está aberta para o recebimento de doadores voluntários de todos os tipos sanguíneos.
Para realizar a doação, os voluntários devem ter idade entre 16 e 69 anos (sendo necessária autorização presencial do responsável legal para menores de 18 anos) e peso corporal mínimo de 50 kg; no caso de primeira doação de sangue na vida, o limite de idade é de 60 anos. Os candidatos precisam estar em boas condições gerais de saúde e apresentar documento oficial de identificação com foto. As orientações prévias incluem estar bem alimentado e hidratado, evitar alimentos gordurosos antes do procedimento e não consumir bebidas alcoólicas nas 12 horas antecedentes à coleta. Todos os participantes passarão por uma triagem clínica realizada pela equipe do hemocentro local.
Atendimento no Hemolagos
As coletas da campanha serão centralizadas no Hemolagos, unidade localizada na Rua Barão do Rio Branco, nº 88, no bairro Passagem, no município de Cabo Frio. O atendimento aos doadores nos dias 17 e 18 de novembro ocorrerá de forma contínua, das 8h às 17h. Dúvidas e agendamentos podem ser consultados pelo telefone (22) 2644-5076 ou pelo WhatsApp oficial do hemocentro no número (22) 99224-5031.
Posicionamento das autoridades
A reportagem buscou contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio e com a direção do Hemolagos para levantar os dados atualizados sobre o percentual dos estoques de sangue da unidade antes do início da mobilização; até o fechamento desta edição, não houve retorno das assessorias técnicas. O espaço permanece totalmente aberto para manifestações e informes dos órgãos públicos.
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