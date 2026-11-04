Para ser um doador, é necessário ter entre 16 e 69 anos e pesar no mínimo 50 kg - Foto: Internet

Para ser um doador, é necessário ter entre 16 e 69 anos e pesar no mínimo 50 kgFoto: Internet

Publicado 04/11/2026 15:56





Os agentes da Defesa Civil de Cabo Frio, estrutura subordinada à Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública (SEGOP), já organizaram escalas internas para comparecer ao posto de coleta. O movimento busca engajar moradores locais, reforçando que o ato altruísta de doar sangue se alinha diretamente com o propósito institucional de proteção comunitária e salvamento de vidas mantido pelo órgão municipal. Sob o lema “A Melhor Defesa é Doar”, a Coordenadoria-Geral de Proteção e Defesa Civil de Cabo Frio confirmou a adesão oficial à campanha solidária em comemoração aos 60 anos de fundação da Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro. No município, a grande mobilização de coleta pública será realizada nos dias 17 e 18 de novembro de 2026, convocando servidores públicos municipais, integrantes de forças de segurança e toda a população da Região dos Lagos para reforçar os estoques de sangue. A meta simbólica da ação estadual é atingir 60 doações em cada cidade fluminense participante no dia 18, data que marca a celebração oficial da corporação.Os agentes da Defesa Civil de Cabo Frio, estrutura subordinada à Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública (SEGOP), já organizaram escalas internas para comparecer ao posto de coleta. O movimento busca engajar moradores locais, reforçando que o ato altruísta de doar sangue se alinha diretamente com o propósito institucional de proteção comunitária e salvamento de vidas mantido pelo órgão municipal.