última edição da Feira de artesanato no Canal do Itajuru Foto: SECOM
A programação tem como destaque o Grande Encontro de Rendeiras de Bilro, que pretende valorizar uma técnica tradicional transmitida entre gerações. O evento também contará com uma apresentação teatral, oficinas gratuitas de artesanato, brinquedos para as crianças e uma programação musical com forró.
Participam da feira artistas e artesãos de Cabo Frio, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia e Armação dos Búzios. A proposta é aproximar o público da produção artesanal e dos diferentes saberes culturais presentes na Baixada Litorânea.
Rendeiras de bilro são destaque da programação
Às 15h, será realizado o Grande Encontro de Rendeiras de Bilro, com uma roda de conversa entre integrantes do coletivo capixaba Barra de Renda e rendeiras de projetos de Cabo Frio, do distrito de Tamoios e de Arraial do Cabo.
A atividade pretende promover a troca de experiências e conhecimentos sobre a renda de bilro, técnica artesanal que faz parte da tradição cultural de diferentes comunidades. A participação das convidadas de Barra do Jucu, no Espírito Santo, amplia o intercâmbio entre artesãs de diferentes localidades.
Às 16h, o público poderá acompanhar a peça teatral “ÍTACA: Memórias do Fio e do Mar”, apresentada pelo coletivo En La Barca Jornadas Teatrais. O espetáculo aborda a relação entre avó e neta, explorando histórias, afetos e conhecimentos transmitidos de uma geração para outra. A renda de bilro também integra a narrativa da apresentação, aproximando o teatro dos saberes tradicionais que inspiram esta edição do projeto.
Forró de Aroeira encerra a programação
A partir das 17h, a programação musical abre espaço para a dança com o projeto Forró de Aroeira. A apresentação reúne o Trio Estopim e o DJ Adriano Abreu, com repertório voltado ao ritmo nordestino.
Além das atrações culturais, o espaço contará com feira de artesanato, oficinas gratuitas e brinquedos liberados para a criançada. A programação foi organizada para receber diferentes faixas etárias, permitindo que famílias aproveitem as atividades ao longo da tarde e da noite.
Segundo Eliane Guedes, presidente da Associação de Artesãos e Artistas de Cabo Frio (ACF), a edição busca destacar a renda de bilro e promover o encontro entre artesãs de diferentes regiões.
“Nesta edição, que exalta a renda de bilro, teremos as rendeiras da Baixada Litorânea recebendo as convidadas de Barra do Jucu (ES), além de teatro com o grupo En La Barca Jornadas Teatrais, oficinas gratuitas de artesanato, brinquedos liberados para a criançada e o projeto Forró de Aroeira”, afirmou.
Projeto terá nova edição na Praia das Palmeiras
O Artesanato em Movimento também terá uma segunda edição em novembro. No dia 22, domingo, o projeto será realizado na Praia das Palmeiras, das 14h às 20h, com o tema “Brincando com Arte”.
Desta vez, a infância será o eixo principal das atividades, com oficinas destinadas a crianças e adultos. A programação prevê musicalização, pintura facial e apresentações de música ao vivo, além de atividades voltadas ao contato com a cultura local e os trabalhos manuais.
A proposta é estimular a criatividade e aproximar crianças e famílias das diferentes formas de expressão artística, mantendo o artesanato como elemento central das atividades.
Associação busca fortalecer o artesanato regional
O Projeto Artesanato em Movimento é desenvolvido pela Associação de Artesãos e Artistas de Cabo Frio (ACF), fundada em 2022. A entidade tem como objetivo fortalecer a produção artesanal do município e da região, ampliar a visibilidade dos profissionais e criar oportunidades de comercialização e geração de renda.
Entre as iniciativas desenvolvidas estão feiras, exposições, oficinas gratuitas e eventos culturais, além da participação em atividades estaduais e nacionais relacionadas à economia criativa.
Um dos trabalhos da associação é o Projeto Resgate da Renda de Bilro, que oferece aulas gratuitas e busca preservar a técnica artesanal, transmitindo os conhecimentos para novas gerações.
Reconhecida como Associação de Utilidade Pública Municipal, a ACF também mantém articulação com a Federação de Artesãos do Estado do Rio de Janeiro e participa de ações relacionadas ao Programa do Artesanato Brasileiro. A iniciativa busca transformar as feiras em espaços de convivência, comercialização e circulação cultural, aproximando artesãos, moradores e turistas.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.