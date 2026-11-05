Davi Redon Boechat Teixeira, da Escola Municipal Professora Márcia Francesconi Pereira - Reprodução: Arquivo pessoal

Davi Redon Boechat Teixeira, da Escola Municipal Professora Márcia Francesconi PereiraReprodução: Arquivo pessoal

Publicado 05/11/2026 17:38

A conquista de uma medalha de ouro na Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira (OLITEF) 2026 virou motivo de comemoração em Cabo Frio . O estudante Davi Redon Boechat Teixeira, da Escola Municipal Professora Márcia Francesconi Pereira, conquistou a medalha na competição e recebeu homenagens da equipe da unidade de ensino, que divulgou o resultado com uma mensagem de reconhecimento ao aluno.





A conquista foi celebrada pela escola como resultado da dedicação, do esforço e do compromisso do estudante com a aprendizagem. Em publicação, a equipe escolar destacou o desempenho de Davi e ressaltou a importância de incentivar os alunos a participarem de iniciativas que estimulam o conhecimento e o desenvolvimento educacional.



A medalha também representa um reconhecimento ao trabalho realizado no ambiente escolar e ao envolvimento dos estudantes em atividades que vão além da rotina tradicional de sala de aula. Competições educacionais como a OLITEF buscam aproximar os participantes de novos conhecimentos e incentivar o interesse pelo aprendizado.



Escola de Cabo Frio comemora resultado do estudante LEIA MAIS: Cabo Frio adere à campanha estadual de doação de sangue no Hemolagos A conquista foi celebrada pela escola como resultado da dedicação, do esforço e do compromisso do estudante com a aprendizagem. Em publicação, a equipe escolar destacou o desempenho de Davi e ressaltou a importância de incentivar os alunos a participarem de iniciativas que estimulam o conhecimento e o desenvolvimento educacional.A medalha também representa um reconhecimento ao trabalho realizado no ambiente escolar e ao envolvimento dos estudantes em atividades que vão além da rotina tradicional de sala de aula. Competições educacionais como a OLITEF buscam aproximar os participantes de novos conhecimentos e incentivar o interesse pelo aprendizado.

Em mensagem divulgada pela unidade de ensino, a equipe da Escola Municipal Professora Márcia Francesconi Pereira destacou a satisfação com o resultado alcançado pelo aluno.



A publicação ressaltou que a conquista é motivo de orgulho para professores, funcionários e demais integrantes da comunidade escolar. A escola também aproveitou a ocasião para parabenizar Davi e desejar que a medalha seja apenas uma das muitas conquistas ao longo de sua trajetória.



A equipe ainda relacionou o resultado à importância de uma educação pública que incentive talentos, ofereça oportunidades e contribua para o desenvolvimento dos estudantes.



A valorização de conquistas individuais também pode servir de incentivo para outros alunos, mostrando que a dedicação aos estudos e a participação em atividades educacionais podem abrir caminhos e proporcionar novas experiências.



OLITEF incentiva conhecimentos sobre educação financeira

A Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira é uma iniciativa voltada à aprendizagem sobre educação financeira. A proposta é estimular o contato dos estudantes com assuntos relacionados à organização financeira, planejamento e tomada de decisões conscientes.



A participação em olimpíadas educacionais permite que os alunos coloquem em prática conhecimentos adquiridos durante a formação escolar, além de desenvolver habilidades como raciocínio, interpretação e resolução de problemas.



Nesse contexto, a conquista de Davi ganha destaque por representar o reconhecimento de seu desempenho em uma competição de alcance educacional. A medalha de ouro também coloca em evidência a participação da escola no incentivo ao conhecimento e na valorização dos resultados alcançados pelos estudantes.



Conquista é motivo de orgulho para a comunidade escolar

A homenagem divulgada pela Escola Municipal Professora Márcia Francesconi Pereira reforça o papel da comunidade escolar no acompanhamento e incentivo à trajetória dos alunos.



Ao celebrar o resultado, a equipe destacou que a educação pública pode contribuir para revelar talentos e criar oportunidades de desenvolvimento. A conquista também representa um momento de reconhecimento para todos que participam do processo de aprendizagem, incluindo professores, profissionais da educação e familiares.



A mensagem terminou com uma homenagem especial ao estudante: “Parabéns, Davi! Você é motivo de orgulho para nossa escola! Que essa seja apenas uma das muitas conquistas da sua trajetória!”.



A escola também reforçou a importância de uma educação que transforma, incentiva e faz brilhar talentos.