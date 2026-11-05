Drogas apreendidas durante a ação - Polícia Militar

Drogas apreendidas durante a açãoPolícia Militar

Publicado 05/11/2026 18:12





LEIA MAIS: Três homens foram baleados durante um confronto com policiais militares na tarde desta quarta-feira (4), na localidade da Sinagoga, em Unamar, segundo distrito de Cabo Frio , na Região dos Lagos. De acordo com o registro da ocorrência, a troca de tiros aconteceu por volta das 13h30, durante uma operação de equipes do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo). Uma arma de fogo e materiais entorpecentes foram apreendidos durante a ação. Cabo Frio foi o município onde ocorreu o confronto, que mobilizou equipes policiais e o Corpo de Bombeiros para o atendimento dos feridos.LEIA MAIS: PM prende foragido por tentativa de feminicídio no Jacaré, Cabo Frio.

Policiais foram recebidos a tiros durante operação

Conforme as informações da ocorrência, os policiais militares foram recebidos a tiros assim que chegaram à localidade da Sinagoga. Diante dos disparos, os agentes revidaram e houve um breve confronto armado. Após a troca de tiros, os militares identificaram três homens feridos por disparos de arma de fogo.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro aos baleados. As equipes de resgate foram mobilizadas para atender os envolvidos, enquanto os policiais permaneceram na região. A operação também contou com o apoio de outras guarnições, que chegaram ao local após o confronto.



Nenhum policial ficou ferido durante a ocorrência. A informação consta no registro policial, que também aponta que os agentes continuaram no local após o encerramento da troca de tiros, com reforço de outras equipes.



Durante a operação, os militares apreenderam uma arma de fogo e materiais entorpecentes. A quantidade de drogas ainda seria contabilizada, conforme as informações divulgadas sobre a ocorrência. Também não foram detalhadas as características da arma recolhida, nem o tipo de entorpecente encontrado.



O material apreendido foi relacionado à ação policial na localidade. A ocorrência foi registrada como resistência, classificação informada no registro feito após o confronto.

Dois dos baleados têm anotações anteriores

O levantamento policial aponta que dois dos três homens baleados possuem anotações criminais anteriores. Entre os registros mencionados estão lesão corporal, ameaça, roubo majorado e lesão corporal decorrente de violência doméstica.



De acordo com as informações da ocorrência, um dos envolvidos possui anotação por lesão corporal. O outro tem registros relacionados a ameaça, roubo majorado e lesão corporal decorrente de violência doméstica.



Essas informações fazem parte do levantamento policial sobre os envolvidos e foram registradas no contexto da ocorrência. As anotações anteriores, no entanto, não significam condenação pelos fatos mencionados.



Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias que levaram à chegada dos policiais à localidade, além da informação de que a equipe foi recebida a tiros durante a operação. Também não foram informados os nomes dos três homens baleados.

Estado de saúde dos feridos não foi divulgado

Apesar da confirmação de que os três homens foram atingidos durante o confronto e receberam atendimento do Corpo de Bombeiros, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde deles. Também não há detalhes sobre os hospitais para os quais foram encaminhados ou sobre a gravidade dos ferimentos.



Outro ponto ainda não esclarecido é se houve prisão dos envolvidos após o confronto. As informações disponíveis também não detalham se outras pessoas estavam na localidade no momento da operação ou se houve apreensão de outros materiais além da arma de fogo e das drogas.



A ocorrência será apurada pelas autoridades competentes, que deverão esclarecer as circunstâncias do confronto, a participação dos envolvidos e as demais informações relacionadas à ação policial realizada na Sinagoga, em Unamar.

A reportagem tentou contato com a defesa dos três homens baleados para obter um posicionamento sobre o caso, mas não conseguiu localizá-la. O espaço permanece aberto para manifestação.