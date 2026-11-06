Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região (CREF1) - Foto: Reprodução

Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região (CREF1)Foto: Reprodução

Publicado 06/11/2026 11:01 | Atualizado 06/11/2026 11:41



Uma academia de Cabo Frio foi alvo de uma fiscalização do Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região (CREF1) após uma denúncia sobre possíveis irregularidades no funcionamento do estabelecimento. Durante a operação, um estudante do 6º período de Educação Física foi flagrado atuando como personal trainer de uma cliente, situação que, segundo o conselho, caracteriza exercício ilegal da profissão. A ocorrência mobilizou a Polícia Militar e terminou com o encaminhamento do estudante à delegacia.