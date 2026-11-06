Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região (CREF1)Foto: Reprodução
A atuação como personal trainer exige habilitação profissional e registro no conselho competente. Por esse motivo, a fiscalização considerou a situação irregular e acionou a Polícia Militar para acompanhar a ocorrência. O estudante foi conduzido à delegacia mais próxima, onde o caso foi apresentado às autoridades policiais para os procedimentos cabíveis.
Academia também foi autuada durante fiscalização
Além da situação envolvendo o estudante, os fiscais identificaram outra irregularidade no estabelecimento. Segundo o CREF1, a academia estava sem um profissional habilitado para supervisionar as atividades de musculação oferecidas aos alunos.
Diante da constatação, o estabelecimento recebeu um auto de infração. O conselho informou ainda que o caso será encaminhado ao Ministério Público, que poderá avaliar as medidas pertinentes.
A fiscalização teve como objetivo verificar o cumprimento das exigências legais para o funcionamento da academia e garantir que as atividades físicas fossem acompanhadas por profissionais devidamente habilitados.
A presença de um profissional de Educação Física é importante para orientar os alunos durante os exercícios, acompanhar a execução dos movimentos e observar possíveis situações que possam representar riscos à saúde dos praticantes.
CREF1 reforça fiscalização na Região dos Lagos
O Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região informou que continua realizando ações de fiscalização para apurar denúncias, combater o exercício ilegal da profissão e contribuir para a segurança da população.
A atuação dos fiscais também busca verificar se os estabelecimentos que oferecem atividades físicas contam com profissionais registrados e responsáveis pela orientação dos alunos.
O caso registrado em Cabo Frio reforça a importância de observar a qualificação dos profissionais que prestam serviços de orientação física em academias e outros espaços destinados à prática de exercícios.
A orientação é que os frequentadores verifiquem se os profissionais responsáveis pelo acompanhamento das atividades possuem registro no conselho de classe. A medida ajuda a identificar possíveis irregularidades e contribui para que os exercícios sejam realizados com orientação adequada.
O CREF1 não informou, no material divulgado, o nome da academia nem a identidade do estudante envolvido na ocorrência. Outro lado: O material encaminhado não apresenta manifestação da academia ou do estudante sobre a fiscalização. O espaço permanece aberto para eventuais esclarecimentos.
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