Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região (CREF1)Foto: Reprodução

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Renata Cristiane
Uma academia de Cabo Frio foi alvo de uma fiscalização do Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região (CREF1) após uma denúncia sobre possíveis irregularidades no funcionamento do estabelecimento. Durante a operação, um estudante do 6º período de Educação Física foi flagrado atuando como personal trainer de uma cliente, situação que, segundo o conselho, caracteriza exercício ilegal da profissão. A ocorrência mobilizou a Polícia Militar e terminou com o encaminhamento do estudante à delegacia.
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De acordo com as informações divulgadas pelo CREF1, a equipe identificou que o estudante estava orientando uma cliente durante a atividade física, embora ainda não tivesse concluído a formação necessária para exercer legalmente a profissão de profissional de Educação Física.

A atuação como personal trainer exige habilitação profissional e registro no conselho competente. Por esse motivo, a fiscalização considerou a situação irregular e acionou a Polícia Militar para acompanhar a ocorrência. O estudante foi conduzido à delegacia mais próxima, onde o caso foi apresentado às autoridades policiais para os procedimentos cabíveis.

Academia também foi autuada durante fiscalização
Além da situação envolvendo o estudante, os fiscais identificaram outra irregularidade no estabelecimento. Segundo o CREF1, a academia estava sem um profissional habilitado para supervisionar as atividades de musculação oferecidas aos alunos.

Diante da constatação, o estabelecimento recebeu um auto de infração. O conselho informou ainda que o caso será encaminhado ao Ministério Público, que poderá avaliar as medidas pertinentes.

A fiscalização teve como objetivo verificar o cumprimento das exigências legais para o funcionamento da academia e garantir que as atividades físicas fossem acompanhadas por profissionais devidamente habilitados.

A presença de um profissional de Educação Física é importante para orientar os alunos durante os exercícios, acompanhar a execução dos movimentos e observar possíveis situações que possam representar riscos à saúde dos praticantes.

CREF1 reforça fiscalização na Região dos Lagos
O Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região informou que continua realizando ações de fiscalização para apurar denúncias, combater o exercício ilegal da profissão e contribuir para a segurança da população.

A atuação dos fiscais também busca verificar se os estabelecimentos que oferecem atividades físicas contam com profissionais registrados e responsáveis pela orientação dos alunos.

O caso registrado em Cabo Frio reforça a importância de observar a qualificação dos profissionais que prestam serviços de orientação física em academias e outros espaços destinados à prática de exercícios.

A orientação é que os frequentadores verifiquem se os profissionais responsáveis pelo acompanhamento das atividades possuem registro no conselho de classe. A medida ajuda a identificar possíveis irregularidades e contribui para que os exercícios sejam realizados com orientação adequada.

O CREF1 não informou, no material divulgado, o nome da academia nem a identidade do estudante envolvido na ocorrência. Outro lado: O material encaminhado não apresenta manifestação da academia ou do estudante sobre a fiscalização. O espaço permanece aberto para eventuais esclarecimentos.