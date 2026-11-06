Cabo Frio vai receber agentes de viagens e representantes institucionais da província de Salta, na Argentina, entre os dias 10 e 13 de novembro. A visita técnica, organizada pelo Cabo Frio Convention & Visitors Bureau (CFCVB), também terá uma programação aberta aos moradores: na quarta-feira (11), às 10h, será realizado o evento Adoro Salta, no Paradiso Corporate Hotel, no bairro Braga, com apresentação das atrações turísticas, culturais e gastronômicas da região argentina.

A iniciativa faz parte do movimento Me Gusta Cabo Frio, desenvolvido para fortalecer a divulgação do município no mercado internacional e ampliar as oportunidades de negócios no setor turístico. A ação dá continuidade ao trabalho realizado em junho, quando profissionais do turismo da província de Salta participaram de atividades de promoção do destino cabo-friense.

Durante o encontro de quarta-feira, o público poderá conhecer mais sobre as paisagens naturais, a história e a cultura de Salta, além de curiosidades sobre o Trem das Nuvens, uma das atrações turísticas mais conhecidas da região. A programação também inclui informações sobre a gastronomia típica, com destaque para as empanadas saltenhas, e os vinhos produzidos nos arredores da província. As inscrições para participar são gratuitas e devem ser realizadas antecipadamente por meio de formulário disponibilizado pela organização.

Argentinos vão conhecer praias e atrações de Cabo Frio

Enquanto os moradores terão a oportunidade de conhecer os atrativos argentinos, os agentes de viagens participarão de uma programação voltada à apresentação dos principais pontos turísticos de Cabo Frio.

O roteiro inclui visitas às praias do Forte, do Peró e das Conchas, além de uma experiência de canoa havaiana com destino à Ilha do Japonês. Os visitantes também terão passeios de barco, experiências gastronômicas e visitas a meios de hospedagem do município.

A proposta é permitir que os profissionais conheçam de perto a estrutura turística da cidade e possam apresentar o destino aos clientes argentinos com base nas experiências vivenciadas durante a visita.

Maria Inês Oliveros, presidente do Cabo Frio Convention & Visitors Bureau, destacou a importância da aproximação com o mercado argentino, especialmente diante da ampliação das conexões aéreas entre os dois países.

Segundo ela, a familiarização dos agentes com os atrativos e serviços oferecidos pelo município poderá contribuir para a comercialização de pacotes turísticos e o aumento da procura por Cabo Frio.

A representante também ressaltou a previsão de voos diretos de Salta para o Rio de Janeiro a partir de dezembro, pela companhia Gol, como uma oportunidade para ampliar a chegada de visitantes argentinos à Região dos Lagos.

Cabo Frio e Salta ampliam parceria turística

A aproximação entre os dois destinos começou em junho, quando o Cabo Frio Convention & Visitors Bureau realizou uma ação de promoção turística em Salta. Na ocasião, representantes de aproximadamente 50 operadoras de turismo e agências de viagens do Norte da Argentina participaram de uma apresentação sobre os atrativos de Cabo Frio.

Além dos profissionais de Salta, a iniciativa reuniu representantes das províncias de Jujuy e Tucumán. O objetivo foi ampliar a presença do município nas plataformas de comercialização turística da Argentina e estimular a inclusão de Cabo Frio nos roteiros oferecidos pelas agências.

A agenda também marcou o lançamento da campanha “Cidades Irmãs – Cabo Frio & Salta”, criada para incentivar o intercâmbio turístico, cultural e econômico entre os dois destinos.

A parceria prevê ações conjuntas de divulgação, capacitação profissional, troca de experiências e desenvolvimento de projetos voltados ao turismo sustentável.

Convênio prevê ações conjuntas entre os destinos

A cooperação foi formalizada por meio de um Marco de Cooperação, assinado entre os Convention & Visitors Bureaux de Cabo Frio e de Salta e as prefeituras das duas cidades.

O acordo estabelece uma aliança estratégica com vigência inicial de dois anos. Entre as iniciativas previstas estão o desenvolvimento de campanhas de marketing turístico, intercâmbio de equipes técnicas, compartilhamento de estudos e metodologias e realização de missões institucionais.

O documento também prevê a criação de protocolos específicos para colocar em prática os projetos e fortalecer as atividades econômicas ligadas ao turismo nos dois destinos.

A visita técnica de novembro e o evento Adoro Salta contam com o apoio da Federação de Convention & Visitors Bureaux do Estado do Rio de Janeiro, Tour Shop, ConderLagos, Inprotur Salta, Ministério do Turismo e Esporte do Governo de Salta, entidades representativas do turismo argentino e prefeituras envolvidas na parceria.

Veja como participar do evento Adoro Salta

Entrada gratuita

O encontro será aberto ao público e apresentará as atrações turísticas da província de Salta, na Argentina.

Data: 11 de novembro de 2026 (quarta-feira).

Horário: 10h.

Local: Paradiso Corporate Hotel, bairro Braga, em Cabo Frio.

Inscrições: Clique aqui para preencher o formulário.

A expectativa é aproximar os moradores da cultura argentina e, ao mesmo tempo, fortalecer a relação turística entre Cabo Frio e Salta, abrindo novas possibilidades de intercâmbio e circulação de visitantes entre os dois destinos.