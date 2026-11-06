Samuel Barbosa Vasconcelos, de 18 anos, e Fábio Luís Pessanha Pereira, de 20 foram mortos a tiros na tarde da última quinta-feira (5) - Foto: Reprodução

Samuel Barbosa Vasconcelos, de 18 anos, e Fábio Luís Pessanha Pereira, de 20 foram mortos a tiros na tarde da última quinta-feira (5)Foto: Reprodução

Publicado 06/11/2026 11:25



Dois jovens foram assassinados a tiros na tarde desta quinta-feira (5), na comunidade do Jardim Esperança, no município de Cabo Frio . O ataque armado ocorreu em uma área conhecida como Campinho de Areia, resultando na morte imediata de uma das vítimas na faixa de terra e no falecimento do segundo jovem após socorro médico prestado na Região dos Lagos.