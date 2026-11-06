Samuel Barbosa Vasconcelos, de 18 anos, e Fábio Luís Pessanha Pereira, de 20 foram mortos a tiros na tarde da última quinta-feira (5)Foto: Reprodução
As vítimas fatais foram identificadas como Samuel Barbosa Vasconcelos, de 18 anos, e Fábio Luís Pessanha Pereira, de 20 anos. De acordo com os registros iniciais da ocorrência, Samuel não resistiu à gravidade dos ferimentos causados pelos disparos e teve o óbito confirmado ainda no local do ataque. Já Fábio foi resgatado com vida por populares e conduzido de urgência para o Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos, situado no próprio bairro, mas acabou não resistindo às lesões e faleceu na unidade hospitalar.
Dinâmica do ataque e rota de fuga
Segundo relatos de testemunhas colhidos no local, os disparos foram efetuados por dois homens que chegaram ao trecho a bordo de uma motocicleta modelo Yamaha FZ15, de cor azul-metálico escuro. Os suspeitos trajavam macacões de trabalho e realizaram a execução de forma rápida antes de empreenderem fuga.
Informações preliminares apontam que a dupla fugiu em alta velocidade em direção ao bairro Parque Eldorado II, cruzando a área conhecida popularmente como Valão. Equipes do 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM) foram acionadas para isolar o local do crime até a chegada da perícia técnica e realizar varreduras e cercos táticos em vias periféricas na tentativa de localizar o veículo utilizado na fuga.
Investigação e policiamento ostensivo
A motivação do duplo homicídio permanece desconhecida até o momento. O caso foi formalmente registrado na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), sediada em Cabo Frio, que instaurou um inquérito policial para apurar a autoria, identificar os executores e esclarecer as circunstâncias do crime. Os corpos das duas vítimas foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio para os exames periciais.
Em nota, a Polícia Militar informou que o patrulhamento ostensivo e a presença de guarnições foram intensificados nos acessos ao Jardim Esperança e bairros vizinhos para prevenir novos atos de violência e garantir a segurança dos moradores da localidade. Até a publicação desta matéria, não há informações oficiais sobre suspeitos identificados ou presos.
Posicionamento das autoridades
A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e com a Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio para solicitar informações sobre o laudo pericial preliminar e o horário dos sepultamentos; até o fechamento desta edição, não houve resposta das assessorias oficiais. O espaço segue totalmente aberto para eventuais manifestações e atualizações do poder público.
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