Homens conduzidos pela Guarda Civil à delegacia de Cabo FrioFoto: Reprodução
De acordo com o registro oficial da ocorrência, a equipe de patrulhamento patrulhava as imediações quando recebeu o alerta emitido pela Central de Comunicação Operacional (CCO) da Guarda Municipal. A mensagem informava sobre a presença de indivíduos consumindo substâncias ilícitas em espaço comunitário frequentado por moradores. De posse das características fornecidas pela central, os guardas municipais deslocaram-se imediatamente até o endereço indicado para averiguar a denúncia.
Abordagem e apreensão de entorpecentes
Ao desembarcarem na praça, os agentes da ROMU flagraram o trio no exato momento em que faziam uso do entorpecente. As equipes realizaram a revista pessoal e a varredura no perímetro imediato onde os suspeitos estavam posicionados.
Durante o procedimento de busca, os guardas localizaram dois tabletes de erva seca prensada e dois cigarros artesanais contendo substância vegetal análoga à maconha. Diante da constatação do ilícito e da apreensão do material, o grupo recebeu voz de abordagem e foi conduzido para a tomada de procedimentos legais.
Encaminhamento à delegacia policial
Os três homens detidos e todo o material entorpecente recolhido na praça do Parque Burle foram transportados e apresentados na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), sediada em Cabo Frio. Na unidade da Polícia Civil, a ocorrência foi entregue ao delegado de plantão para a lavratura do termo correspondente e a adoção das medidas judiciais previstas na Lei de Drogas.
Conforme informado pela Guarda Civil Municipal, os três indivíduos prestaram depoimento oficial e permaneceram à disposição da autoridade policial para o prosseguimento dos trâmites administrativos.
Posicionamento das autoridades
A reportagem buscou contato com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Segurança de Cabo Frio e com a Polícia Civil para verificar a autuação do trio na delegacia e a destinação final do material apreendido; até a publicação desta edição, não houve envio de notas complementares pelas instâncias oficiais. O espaço segue totalmente aberto para eventuais manifestações e esclarecimentos do poder público.
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