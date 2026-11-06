A Azul vai retomar a ligação sazonal entre Cabo Frio e Belo Horizonte a partir de 12 de dezembroFoto: Reprodução
As operações ligarão diretamente o Aeroporto Internacional de Cabo Frio ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, localizado em Confins (MG). A malha aérea contará com frequências operadas às terças, quartas, sextas-feiras e sábados. No entanto, para absorver o pico de viagens no fim de ano, a companhia manterá uma frequência diária contínua durante a semana do Réveillon, somando pousos e decolagens no terminal cabo-frioense.
Horários das partidas e modelo da aeronave
De acordo com o planejamento de malha divulgado, no trajeto de partida da Região dos Lagos com destino a Minas Gerais, os voos decolarão do Aeroporto de Cabo Frio às 10h55, com pouso previsto em Confins para as 12h10. No sentido inverso, as aeronaves partirão do terminal mineiro às 8h55, pousando em solo fluminense por volta das 10h.
As viagens serão efetuadas a bordo de jatos Embraer 195-E2, aeronave de fabricação nacional com capacidade para transportar até 136 passageiros. O modelo comercial conta com monitores individuais de entretenimento a bordo instalados em todas as poltronas da cabine. A Azul será a única companhia a operar essa rota sem escalas no período de verão.
Fortalecimento do turismo e expansão da malha
Segundo dados da gerência de planejamento de malha da Azul, a reativação da rota atende historicamente ao grande volume de viajantes oriundos do estado de Minas Gerais que elegem os balneários da Região dos Lagos como principal destino turístico. A diretoria de operações do BH Airport acrescentou que a conexão consolida o aeroporto mineiro como um hub regional de integração para passageiros de várias partes do país com destino ao litoral fluminense.
A rota entre Cabo Frio e Confins integra a megaoperação de verão montada pela Azul para a temporada 2026/2027. Ao todo, a companhia injetará cerca de 2,5 mil voos adicionais e 370 mil novos assentos no mercado nacional entre os dias 5 de dezembro de 2026 e 14 de fevereiro de 2027, concentrando a maior fatia desse incremento nas rotas voltadas às regiões litorâneas brasileiras.
Posicionamento das autoridades
A reportagem entrou em contato com a administração do Aeroporto Internacional de Cabo Frio e com a Secretaria Municipal de Turismo para levantar a estimativa de impacto econômico e o fluxo global de passageiros esperado para o terminal neste verão; até o fechamento desta edição, não houve resposta oficial das assessorias. O espaço segue totalmente aberto para atualizações dos órgãos competentes.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.