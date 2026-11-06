A Azul vai retomar a ligação sazonal entre Cabo Frio e Belo Horizonte a partir de 12 de dezembro - Foto: Reprodução

A Azul vai retomar a ligação sazonal entre Cabo Frio e Belo Horizonte a partir de 12 de dezembroFoto: Reprodução

Publicado 06/11/2026 11:59

Quem planeja curtir as férias de verão na Região dos Lagos contará com mais uma facilidade de transporte aéreo direto. A Azul Linhas Aéreas confirmou a retomada de suas operações sazonais conectando o município de Cabo Frio à cidade de Belo Horizonte (MG) a partir do dia 12 de dezembro. A empresa programou um total de 80 voos extras, disponibilizando mais de 10,8 mil assentos para atender o fluxo de turistas durante o período da alta temporada, que se estenderá até 13 de fevereiro de 2027.