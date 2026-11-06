Atendimento será realizado das 8h às 12h, na Escola Municipal Agrícola Nilo BatistaFoto: SECOM
A iniciativa mobilizará a comunidade escolar e a população local entre 8h e 12h. Além de descentralizar o acesso aos serviços públicos de assistência social, o evento busca estreitar os laços entre a instituição de ensino, estudantes, pais e responsáveis, criando um canal direto de diálogo com a equipe pedagógica para acompanhar o desenvolvimento dos alunos e integrar o bairro.
Importância da atualização cadastral e serviços
O Cadastro Único funciona como a principal porta de entrada para a inclusão em programas sociais dos governos federal, estadual e municipal, a exemplo do Bolsa Família, da Tarifa Social de Energia Elétrica e do Benefício de Prestação Continuada (BPC). A equipe técnica orientará as famílias sobre os requisitos para inscrição inicial e a regularização dos dados.
As diretrizes da assistência social reforçam que a atualização dos dados cadastrais deve ser efetuada sempre que houver alteração na renda, no endereço ou na composição familiar — como nascimento e óbito —, ou obrigatoriamente a cada 24 meses, mesmo que não ocorram mudanças. A manutenção dos dados evita o bloqueio ou cancelamento automático dos benefícios socioassistenciais.
Endereço e atendimento gratuito
As atividades na Escola Municipal Agrícola Nilo Batista ocorrem na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), no quilômetro 124, na altura do Trevo de Búzios. O atendimento do Chega Mais CadÚnico e as demais oficinas do Escola Aberta são totalmente gratuitos e abertos a todos os moradores de Cabo Frio.
Posicionamento das autoridades
A reportagem buscou contato com a Secretaria Municipal de Assistência Social e com a Secretaria Municipal de Educação de Cabo Frio para solicitar a estimativa de atendimentos e a lista de documentos originais necessários para a atualização cadastral no local; até o fechamento desta matéria, não houve envio de resposta pelas assessorias oficiais. O espaço permanece aberto para as atualizações dos órgãos públicos.
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