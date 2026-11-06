Passeios de buggyFoto: Divulgação SECOM

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Renata Cristiane
A qualidade do atendimento e a segurança dos passeios de buggy estarão no centro das atenções durante uma capacitação obrigatória destinada aos condutores que atuam no município de Cabo Frio. Promovido pela Prefeitura Municipal, o treinamento será realizado no dia 25 de novembro, das 9h às 17h, no auditório da sede administrativa da gestão municipal, localizado na Praça Tiradentes, no Centro. A iniciativa visa qualificar a recepção prestada aos visitantes e aperfeiçoar as condutas de segurança viária na Região dos Lagos.
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A programação foi dividida em dois eixos temáticos ao longo do dia. No período da manhã, das 9h às 12h, os participantes acompanharão o módulo de Atendimento ao Turista, desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo para aprimorar a experiência dos passageiros. Já no período da tarde, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana conduzirá a capacitação voltada a Trânsito e Segurança, ministrada por especialistas na área de circulação e condução responsável de veículos.

Obrigatoriedade e impacto no credenciamento anual
A presença no treinamento é de caráter estritamente obrigatório para todos os profissionais autorizados a operar o serviço de buggy-turismo e seus respectivos motoristas auxiliares, atendendo às exigências normativas estipuladas pelo Decreto Municipal nº 7.298/2024. A frequência dos condutores será aferida via lista oficial de presença e anexada diretamente ao prontuário individual do permissionário. O cumprimento da carga horária será critério indispensável no procedimento de revisão anual das concessões e licenças.

Cerca de 40 bugueiros atuantes na cidade devem concluir a formação. A administração municipal ressalta que o contato direto desses profissionais com os turistas torna a qualificação contínua uma ferramenta indispensável para elevar a reputação do destino, prevenir acidentes na orla e nas vias urbanas, e promover a valorização econômica da categoria.

Orientações aos profissionais convocados
Os profissionais cadastrados devem comparecer ao auditório da Prefeitura com antecedência mínima de 15 minutos, portando documento oficial de identificação com foto e o Cartão de Autorização do veículo. Por se tratar de uma convocação direta para a categoria já regularizada, não há necessidade de inscrição prévia.

Caso o profissional cadastrado apresente impossibilidade justificada de comparecimento no dia 25, a ausência deverá ser formalizada por escrito e acompanhada de documentação comprobatória entregue protocolarmente na sede da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.

Posicionamento das autoridades
Em declaração oficial, o secretário de Mobilidade Urbana, Kiko Jorge, reforçou que a iniciativa garante aos profissionais o conhecimento atualizado sobre normas de segurança e postura no trânsito, beneficiando diretamente moradores e turistas. As Secretarias de Turismo e de Mobilidade Urbana permanecem à disposição para esclarecer dúvidas dos permissionários convocados.