Passeios de buggyFoto: Divulgação SECOM
A programação foi dividida em dois eixos temáticos ao longo do dia. No período da manhã, das 9h às 12h, os participantes acompanharão o módulo de Atendimento ao Turista, desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo para aprimorar a experiência dos passageiros. Já no período da tarde, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana conduzirá a capacitação voltada a Trânsito e Segurança, ministrada por especialistas na área de circulação e condução responsável de veículos.
Obrigatoriedade e impacto no credenciamento anual
A presença no treinamento é de caráter estritamente obrigatório para todos os profissionais autorizados a operar o serviço de buggy-turismo e seus respectivos motoristas auxiliares, atendendo às exigências normativas estipuladas pelo Decreto Municipal nº 7.298/2024. A frequência dos condutores será aferida via lista oficial de presença e anexada diretamente ao prontuário individual do permissionário. O cumprimento da carga horária será critério indispensável no procedimento de revisão anual das concessões e licenças.
Cerca de 40 bugueiros atuantes na cidade devem concluir a formação. A administração municipal ressalta que o contato direto desses profissionais com os turistas torna a qualificação contínua uma ferramenta indispensável para elevar a reputação do destino, prevenir acidentes na orla e nas vias urbanas, e promover a valorização econômica da categoria.
Orientações aos profissionais convocados
Os profissionais cadastrados devem comparecer ao auditório da Prefeitura com antecedência mínima de 15 minutos, portando documento oficial de identificação com foto e o Cartão de Autorização do veículo. Por se tratar de uma convocação direta para a categoria já regularizada, não há necessidade de inscrição prévia.
Caso o profissional cadastrado apresente impossibilidade justificada de comparecimento no dia 25, a ausência deverá ser formalizada por escrito e acompanhada de documentação comprobatória entregue protocolarmente na sede da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.
Posicionamento das autoridades
Em declaração oficial, o secretário de Mobilidade Urbana, Kiko Jorge, reforçou que a iniciativa garante aos profissionais o conhecimento atualizado sobre normas de segurança e postura no trânsito, beneficiando diretamente moradores e turistas. As Secretarias de Turismo e de Mobilidade Urbana permanecem à disposição para esclarecer dúvidas dos permissionários convocados.
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