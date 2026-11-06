Passeios de buggy - Foto: Divulgação SECOM

Passeios de buggyFoto: Divulgação SECOM

Publicado 06/11/2026 12:38



A qualidade do atendimento e a segurança dos passeios de buggy estarão no centro das atenções durante uma capacitação obrigatória destinada aos condutores que atuam no município de Cabo Frio . Promovido pela Prefeitura Municipal, o treinamento será realizado no dia 25 de novembro, das 9h às 17h, no auditório da sede administrativa da gestão municipal, localizado na Praça Tiradentes, no Centro. A iniciativa visa qualificar a recepção prestada aos visitantes e aperfeiçoar as condutas de segurança viária na Região dos Lagos.