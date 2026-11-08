Rua interditada após queda de árvore em Cabo Frio Foto: João Víctor Campos/RC24h
O balanço oficial emitido pelas equipes de socorro contabilizou 39 quedas de árvores, sete desabamentos de muros e 142 chamadas de emergência distribuídas por diversos bairros da cidade. Não foram registrados feridos, desalojados ou desabrigados até o momento. Equipes da Secretaria de Serviços Públicos, Segurança e Assistência Social atuam de forma integrada, com o suporte de bombas de sucção e caminhões tipo vacol instalados em pontos estratégicos para acelerar o escoamento da água e desobstruir vias afetadas por alagamentos.
Estágio de atenção e monitoramento das áreas de risco
O Gabinete de Atenção às Chuvas informou que permanecerá em estágio de atenção rigoroso durante as próximas 24 horas devido ao solo encharcado e à possibilidade de novas instabilidades atmosféricas. Agentes da Defesa Civil Municipal mantêm vistorias permanentes e o monitoramento contínuo das áreas de encosta e comunidades sujeitas a alagamentos rápidos.
A recomendação oficial orienta que os moradores de áreas vulneráveis fiquem atentos a sinais de deslizamento de terra, rachaduras em imóveis ou elevação anormal do nível de canais e lagoas.
Previsão do tempo para domingo e segunda-feira
Segundo a previsão meteorológica oficial, o domingo (8) apresentará aberturas de sol entre nuvens na Região dos Lagos, mas com probabilidade de ocorrência de chuva fraca a moderada a qualquer hora do dia. Para a segunda-feira (9), a tendência é de céu predominantemente nublado, acompanhado de chuva fraca e isolada. As temperaturas devem variar entre a mínima de 19°C e a máxima de 22°C.
A Defesa Civil ressalta que o quadro meteorológico pode sofrer alterações e mantém plantão de atendimento. Em casos de emergência ou vistoria de risco, a população pode acionar o órgão pelo telefone 199 ou contatar a Guarda Civil Municipal por meio do número 153.
Posicionamento das autoridades
A reportagem buscou contato com a Secretaria Municipal de Assistência Social para averiguar a distribuição de mantimentos ou cadastramento preventiva de famílias residentes em áreas críticas; até a publicação desta matéria, não houve envio de notas oficiais complementares. O espaço segue totalmente aberto para eventuais informes dos órgãos governamentais.
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