Dudu Nobre - Reprodução Internet

Dudu NobreReprodução Internet

Publicado 09/11/2026 15:08





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O cantor e compositor Dudu Nobre, a banda Di Propósito e o cantor Fabinho estão entre as atrações confirmadas para a festa na orla do distrito. A programação reúne artistas de diferentes gerações do samba e do pagode, com apresentações voltadas a moradores e turistas que escolherem Tamoios para acompanhar a virada do ano. A programação do Réveillon 2027 em Cabo Frio terá shows de Dudu Nobre, Di Propósito e Fabinho na orla de Tamoios, segundo anúncio divulgado pela Prefeitura. A festa no distrito contará ainda com espetáculo de fogos de artifício para marcar a chegada do novo ano. A iniciativa integra o calendário de eventos preparado para a virada e amplia as opções de programação musical no município.LEIA MAIS: Azul retoma voos diretos entre Cabo Frio e BH na alta temporada de verão. O cantor e compositor Dudu Nobre, a banda Di Propósito e o cantor Fabinho estão entre as atrações confirmadas para a festa na orla do distrito. A programação reúne artistas de diferentes gerações do samba e do pagode, com apresentações voltadas a moradores e turistas que escolherem Tamoios para acompanhar a virada do ano.

Programação será dividida entre Tamoios e Praia do Forte







Na noite de





As atrações continuam nos primeiros dias do ano. Em 1º de janeiro, o Grupo Pixote fará uma apresentação especial durante o projeto Sunset, no horário do pôr do sol. Já na noite de 2 de janeiro, a banda Jota Quest sobe ao palco da Praia do Forte.



Com isso, a programação anunciada contempla diferentes estilos musicais, passando pelo samba, pagode, sertanejo e pop rock. Enquanto Tamoios terá três atrações voltadas ao samba e ao pagode, a Praia do Forte receberá artistas de diferentes segmentos da música nacional. A divulgação das atrações em Tamoios complementa a agenda que vem sendo anunciada para a Praia do Forte. No distrito-sede, a programação começa antes mesmo da virada. A banda Roupa Nova tem apresentação prevista para as 22h do dia 30 de dezembro, conforme informação publicada anteriormente pelo O Dia Na noite de 31 de dezembro, a dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano será responsável pelo show da virada . A apresentação foi anunciada pelo prefeito Dr. Serginho e integra a programação preparada para a chegada de 2027.As atrações continuam nos primeiros dias do ano. Em 1º de janeiro, o Grupo Pixote fará uma apresentação especial durante o projeto Sunset, no horário do pôr do sol. Já na noite de 2 de janeiro, a banda Jota Quest sobe ao palco da Praia do Forte.Com isso, a programação anunciada contempla diferentes estilos musicais, passando pelo samba, pagode, sertanejo e pop rock. Enquanto Tamoios terá três atrações voltadas ao samba e ao pagode, a Praia do Forte receberá artistas de diferentes segmentos da música nacional.

Datas e horários dos shows em Tamoios ainda não foram detalhados

Apesar da confirmação dos três nomes para a festa no segundo distrito, o anúncio não especificou os horários individuais das apresentações nem a ordem em que os artistas subirão ao palco. Também não foram apresentados detalhes sobre a estrutura do evento na orla.



A queima de fogos está prevista para marcar a chegada de 2027 em Tamoios. O espetáculo pirotécnico também integra a programação anunciada para a Praia do Forte.



Segundo a Prefeitura, a realização dos eventos tem como expectativa movimentar a economia durante o período de maior circulação de visitantes. Entre os setores que podem ser beneficiados estão hotéis, bares, restaurantes e estabelecimentos comerciais.



A distribuição das atrações entre a Praia do Forte e Tamoios amplia os locais de realização das comemorações de Ano-Novo em Cabo Frio. A programação reúne shows em diferentes dias, com atividades previstas entre 30 de dezembro e 2 de janeiro.





