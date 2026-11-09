Dudu NobreReprodução Internet
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O cantor e compositor Dudu Nobre, a banda Di Propósito e o cantor Fabinho estão entre as atrações confirmadas para a festa na orla do distrito. A programação reúne artistas de diferentes gerações do samba e do pagode, com apresentações voltadas a moradores e turistas que escolherem Tamoios para acompanhar a virada do ano.
Na noite de 31 de dezembro, a dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano será responsável pelo show da virada. A apresentação foi anunciada pelo prefeito Dr. Serginho e integra a programação preparada para a chegada de 2027.
As atrações continuam nos primeiros dias do ano. Em 1º de janeiro, o Grupo Pixote fará uma apresentação especial durante o projeto Sunset, no horário do pôr do sol. Já na noite de 2 de janeiro, a banda Jota Quest sobe ao palco da Praia do Forte.
Com isso, a programação anunciada contempla diferentes estilos musicais, passando pelo samba, pagode, sertanejo e pop rock. Enquanto Tamoios terá três atrações voltadas ao samba e ao pagode, a Praia do Forte receberá artistas de diferentes segmentos da música nacional.
A queima de fogos está prevista para marcar a chegada de 2027 em Tamoios. O espetáculo pirotécnico também integra a programação anunciada para a Praia do Forte.
Segundo a Prefeitura, a realização dos eventos tem como expectativa movimentar a economia durante o período de maior circulação de visitantes. Entre os setores que podem ser beneficiados estão hotéis, bares, restaurantes e estabelecimentos comerciais.
A distribuição das atrações entre a Praia do Forte e Tamoios amplia os locais de realização das comemorações de Ano-Novo em Cabo Frio. A programação reúne shows em diferentes dias, com atividades previstas entre 30 de dezembro e 2 de janeiro.
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