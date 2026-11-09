Câmeras de segurança registraram o crimeReprodução: Rlagos.
Entre as vítimas estavam o vice-prefeito de Cabo Frio, Miguel Alencar, e a esposa, Maitê. Durante a ação, o casal teve alianças e cordões de ouro roubados. Após o episódio, os dois compareceram à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde a ocorrência foi registrada.
As imagens do sistema de monitoramento do estabelecimento registraram a movimentação dos assaltantes e auxiliaram na identificação dos suspeitos. Segundo as informações divulgadas sobre o caso, os dois entraram na loja portando armas de fogo e anunciaram o roubo. As pessoas que estavam no local foram mantidas sob ameaça enquanto os produtos eram recolhidos.
O levantamento das mercadorias ainda está em andamento. Por isso, o valor apresentado pelo empresário é uma estimativa inicial e poderá aumentar após a conferência completa do estoque. A quantidade de aparelhos levados e a variedade de produtos fazem parte do cálculo das perdas registrado após a ação criminosa.
Além dos prejuízos comerciais, os criminosos levaram objetos pessoais das pessoas que estavam na loja. Miguel Alencar e Maitê tiveram alianças e cordões de ouro roubados. O casal procurou a delegacia depois do episódio para formalizar o registro da ocorrência.
O caso está sob investigação da Polícia Civil, por meio da 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio, responsável pelo registro da ocorrência. As diligências têm como objetivo localizar os envolvidos e recuperar os aparelhos celulares, joias e demais mercadorias levadas durante o assalto.
Até a última atualização das informações divulgadas, nenhuma prisão havia sido efetuada. Também não havia confirmação sobre a recuperação dos produtos roubados.
A investigação deverá avançar a partir das imagens de segurança e das demais informações reunidas no registro policial. Os suspeitos ainda não tiveram os nomes divulgados publicamente.
O prejuízo definitivo da loja também depende da conclusão do inventário dos produtos levados. Enquanto isso, as buscas pelos dois homens identificados continuam.
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