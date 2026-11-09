Câmeras de segurança registraram o crime - Reprodução: Rlagos.

Câmeras de segurança registraram o crimeReprodução: Rlagos.

Publicado 09/11/2026 15:42

Dois homens suspeitos de assaltar uma loja de iPhones no Centro de Cabo Frio foram identificados com a ajuda de imagens de câmeras de segurança. O crime aconteceu no início da tarde de sábado (7), quando os criminosos armados renderam clientes e funcionários e levaram mais de 60 celulares, além de outros produtos. O prejuízo estimado pelo proprietário ultrapassa R$ 500 mil.





Entre as vítimas estavam o vice-prefeito de Cabo Frio, Miguel Alencar, e a esposa, Maitê. Durante a ação, o casal teve alianças e cordões de ouro roubados. Após o episódio, os dois compareceram à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde a ocorrência foi registrada.



As imagens do sistema de monitoramento do estabelecimento registraram a movimentação dos assaltantes e auxiliaram na identificação dos suspeitos. Segundo as informações divulgadas sobre o caso, os dois entraram na loja portando armas de fogo e anunciaram o roubo. As pessoas que estavam no local foram mantidas sob ameaça enquanto os produtos eram recolhidos. LEIA MAIS: Guarda Municipal detém três homens por uso de drogas no Parque Burle. Entre as vítimas estavam o vice-prefeito de Cabo Frio, Miguel Alencar, e a esposa, Maitê. Durante a ação, o casal teve alianças e cordões de ouro roubados. Após o episódio, os dois compareceram à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde a ocorrência foi registrada.As imagens do sistema de monitoramento do estabelecimento registraram a movimentação dos assaltantes e auxiliaram na identificação dos suspeitos. Segundo as informações divulgadas sobre o caso, os dois entraram na loja portando armas de fogo e anunciaram o roubo. As pessoas que estavam no local foram mantidas sob ameaça enquanto os produtos eram recolhidos.

Mais de 60 aparelhos foram levados

O prejuízo estimado pelo proprietário ultrapassa R$ 500 mil. Entre os produtos roubados estão mais de 60 aparelhos das linhas iPhone 15, 16, 17 e 18. A lista inclui ainda fones de ouvido AirPods, perfumes e outros itens comercializados no estabelecimento.



O levantamento das mercadorias ainda está em andamento. Por isso, o valor apresentado pelo empresário é uma estimativa inicial e poderá aumentar após a conferência completa do estoque. A quantidade de aparelhos levados e a variedade de produtos fazem parte do cálculo das perdas registrado após a ação criminosa.



Além dos prejuízos comerciais, os criminosos levaram objetos pessoais das pessoas que estavam na loja. Miguel Alencar e Maitê tiveram alianças e cordões de ouro roubados. O casal procurou a delegacia depois do episódio para formalizar o registro da ocorrência.

Polícia faz buscas pelos suspeitos

A identificação dos dois homens ocorreu com o auxílio das imagens do circuito interno de monitoramento. As gravações foram utilizadas pela Polícia Militar para reconhecer os suspeitos, que agora são procurados pelas forças de segurança.



O caso está sob investigação da Polícia Civil, por meio da 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio, responsável pelo registro da ocorrência. As diligências têm como objetivo localizar os envolvidos e recuperar os aparelhos celulares, joias e demais mercadorias levadas durante o assalto.



Até a última atualização das informações divulgadas, nenhuma prisão havia sido efetuada. Também não havia confirmação sobre a recuperação dos produtos roubados.



A investigação deverá avançar a partir das imagens de segurança e das demais informações reunidas no registro policial. Os suspeitos ainda não tiveram os nomes divulgados publicamente.



O prejuízo definitivo da loja também depende da conclusão do inventário dos produtos levados. Enquanto isso, as buscas pelos dois homens identificados continuam.