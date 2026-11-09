Ocorrência mobilizou equipes do Corpo de BombeirosFoto: Rlagos Notícias.
Segundo as primeiras informações, o fogo teria começado na parte elétrica do estabelecimento. A suspeita inicial é de que um problema na instalação tenha provocado o princípio de incêndio. No entanto, a causa ainda não foi confirmada e depende de avaliação técnica. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a necessidade de interdição do imóvel ou sobre possíveis restrições ao acesso de funcionários e pacientes.
A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que atuaram para conter as chamas e evitar que o incêndio atingisse outras dependências da clínica. Apesar do susto, até a última atualização não havia informações sobre pessoas feridas.
Também não foram divulgados detalhes sobre a extensão dos danos materiais provocados pelo fogo. Ainda não há confirmação sobre quais áreas do estabelecimento foram atingidas ou se equipamentos utilizados nos exames de ultrassonografia sofreram danos.
Até o momento, porém, não há confirmação técnica sobre o que provocou as chamas. A suspeita relacionada à rede elétrica permanece preliminar, e não foram divulgadas informações sobre a realização de perícia ou sobre eventuais providências para apurar as circunstâncias do incidente.
A atuação dos bombeiros permitiu controlar o fogo, evitando que ele se propagasse para outras áreas da unidade. Não foram informados o tempo de duração do atendimento nem os procedimentos adotados após a extinção das chamas.
Também não há confirmação sobre a previsão de retomada ou continuidade dos atendimentos no endereço.
O espaço permanece aberto para manifestação da clínica, que poderá esclarecer as condições do estabelecimento após o princípio de incêndio.
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