Ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros - Foto: Rlagos Notícias.

Ocorrência mobilizou equipes do Corpo de BombeirosFoto: Rlagos Notícias.

Publicado 09/11/2026 16:35

Um princípio de incêndio atingiu a clínica de ultrassonografia Ultrasound, no fim da tarde deste domingo (8), na Rua Antônio Feliciano de Almeida, número 71, em Cabo Frio , na Região dos Lagos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas antes que o fogo se espalhasse para outras áreas do imóvel.





Segundo as primeiras informações, o fogo teria começado na parte elétrica do estabelecimento. A suspeita inicial é de que um problema na instalação tenha provocado o princípio de incêndio. No entanto, a causa ainda não foi confirmada e depende de avaliação técnica. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a necessidade de interdição do imóvel ou sobre possíveis restrições ao acesso de funcionários e pacientes.



A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que atuaram para conter as chamas e evitar que o incêndio atingisse outras dependências da clínica. Apesar do susto, até a última atualização não havia informações sobre pessoas feridas.



Também não foram divulgados detalhes sobre a extensão dos danos materiais provocados pelo fogo. Ainda não há confirmação sobre quais áreas do estabelecimento foram atingidas ou se equipamentos utilizados nos exames de ultrassonografia sofreram danos. LEIA MAIS: Suspeitos de roubo de mais de R$ 500 mil são identificados em Cabo Frio. Segundo as primeiras informações, o fogo teria começado na parte elétrica do estabelecimento. A suspeita inicial é de que um problema na instalação tenha provocado o princípio de incêndio. No entanto, a causa ainda não foi confirmada e depende de avaliação técnica. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a necessidade de interdição do imóvel ou sobre possíveis restrições ao acesso de funcionários e pacientes.A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que atuaram para conter as chamas e evitar que o incêndio atingisse outras dependências da clínica. Apesar do susto, até a última atualização não havia informações sobre pessoas feridas.Também não foram divulgados detalhes sobre a extensão dos danos materiais provocados pelo fogo. Ainda não há confirmação sobre quais áreas do estabelecimento foram atingidas ou se equipamentos utilizados nos exames de ultrassonografia sofreram danos.

Suspeita é de problema na instalação elétrica

A hipótese inicial é de que uma falha na parte elétrica tenha dado início ao incêndio. Esse tipo de ocorrência exige uma avaliação das instalações para identificar a origem do problema e verificar se houve comprometimento de outros equipamentos ou estruturas do imóvel.



Até o momento, porém, não há confirmação técnica sobre o que provocou as chamas. A suspeita relacionada à rede elétrica permanece preliminar, e não foram divulgadas informações sobre a realização de perícia ou sobre eventuais providências para apurar as circunstâncias do incidente.



A atuação dos bombeiros permitiu controlar o fogo, evitando que ele se propagasse para outras áreas da unidade. Não foram informados o tempo de duração do atendimento nem os procedimentos adotados após a extinção das chamas.

Clínica não informou se atendimento foi afetado

A reportagem tentou contato com a clínica Ultrasound para obter informações sobre os danos provocados pelo incêndio e saber se o funcionamento da unidade foi afetado após a ocorrência, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria.



Também não há confirmação sobre a previsão de retomada ou continuidade dos atendimentos no endereço.



O espaço permanece aberto para manifestação da clínica, que poderá esclarecer as condições do estabelecimento após o princípio de incêndio.