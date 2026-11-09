Uma das árvores que caiu na rodoviária da cidade - Ascom

Uma das árvores que caiu na rodoviária da cidadeAscom

Publicado 09/11/2026 17:16

A Prefeitura de Cabo Frio mantém equipes mobilizadas nesta segunda-feira (9) para atender às ocorrências provocadas pelo temporal que atingiu o município no sábado (7). A operação reúne Defesa Civil, Comsercaf e Assistência Social, com serviços de retirada de água de imóveis, desobstrução de vias, limpeza urbana e atendimento a moradores afetados. O atendimento às ocorrências provocadas pelas chuvas em Cabo Frio continua sendo coordenado pelo Gabinete de Atenção às Chuvas, que mantém a cidade no estágio de Observação.

No balanço divulgado pela Prefeitura, a Defesa Civil contabilizou 159 chamados recebidos pelo telefone 199 desde o início das ocorrências. Foram registradas 46 quedas de árvores, oito quedas de muros e 74 residências atingidas pela entrada de água. O levantamento também aponta que 26 ruas e avenidas ficaram parcial ou totalmente obstruídas por causa da queda de árvores.

O volume de chuva acumulado nas últimas 24 horas chegou a 72,4 milímetros. Já as rajadas de vento registradas no sábado alcançaram 80 km/h. Os impactos foram identificados em diferentes bairros, com ocorrências de alagamentos, quedas de árvores e danos em imóveis.

Equipes atuam na retirada de árvores e água acumulada

Nesta segunda-feira, equipes da Coordenadoria Geral de Proteção e Defesa Civil, vinculada à Secretaria de Segurança e Ordem Pública, trabalham em conjunto com a concessionária Enel na remoção de árvores que atingiram fios da rede elétrica durante as chuvas. A atuação busca liberar os locais afetados e permitir que os serviços necessários sejam realizados com segurança.

A Comsercaf também mantém equipes nas ruas para limpar e desobstruir bueiros, retirar resíduos e remover árvores e galhos derrubados pelos ventos. O trabalho conta com caminhões equipados com bombas de sucção para retirar a água acumulada em pontos que precisam de intervenção. Máquinas e outros equipamentos também são utilizados nas ações.

Entre as regiões onde foram identificados pontos de alagamento estão Jardim Excelsior, Parque Burle, Jardim Caiçara, Portinho, Passagem, Vila Nova, Algodoal, Braga, Guarani, Praia do Siqueira, São Cristóvão, Jacaré, Jardim Esperança, Ville Blanche, Palmeiras, Reserva do Peró, Vista Alegre e Porto do Carro.

A relação reúne bairros de diferentes áreas de Cabo Frio, onde as equipes municipais atuam conforme as demandas registradas durante e após o temporal. A desobstrução de vias e a retirada da água acumulada estão entre as medidas adotadas para reduzir os impactos e restabelecer as condições de circulação.

Assistência Social atende famílias afetadas

A Secretaria Municipal de Assistência Social também participa da operação. As equipes percorreram bairros em contato com a Defesa Civil para identificar moradores que precisam de atendimento e encaminhar as demandas à rede municipal de proteção social.

A atuação passou por Braga, São Cristóvão, Jardim Caiçara, Vila Nova, Passagem, Rodoviária, Parque Burle, Palmeiras, Centro e Guarani. O trabalho continua nesta segunda-feira, com acolhimento, escuta e orientação às famílias atingidas pelas chuvas.

Durante o fim de semana, a mobilização incluiu ainda o reforço da abordagem social às pessoas em situação de rua. Cinco pessoas foram encaminhadas à Casa de Passagem do município, no bairro Jardim Olinda. A unidade oferece acolhimento temporário, acompanhamento técnico e atendimento individualizado, além de encaminhamentos para serviços de saúde, documentação e outras políticas públicas.

Moradores que perderam documentos durante as chuvas podem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) mais próximo ou o setor de Sub-registro, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, na Rua Florisbela Pena, nº 292, no Braga. Os locais oferecem orientações sobre como proceder para obter novos documentos.

Previsão indica possibilidade de chuva e ventos

O Gabinete de Atenção às Chuvas continua acompanhando as condições meteorológicas e coordenando a atuação das equipes municipais. Para os próximos dias, a previsão informada pela Prefeitura indica períodos de nebulosidade, com possibilidade de chuva fraca e isolada.

A partir de quarta-feira (11), a atenção se volta para a intensificação dos ventos. As rajadas podem atingir entre 35 e 37 km/h na quinta-feira (12), conforme a previsão divulgada pelo município.

O Gabinete permanece mobilizado, e as equipes seguem atuando nas áreas que registraram ocorrências. Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199. A Guarda Civil Municipal atende pelo número 153.