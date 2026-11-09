Moradores cobram solução da concessionária - Reprodução: Redes Sociais

Moradores cobram solução da concessionária Reprodução: Redes Sociais

Publicado 09/11/2026 18:29 | Atualizado 09/11/2026 21:02

Nova Vila Verde, no bairro Maria Joaquina, em Cabo Frio, realizaram uma mobilização nesta segunda-feira (9) para cobrar o restabelecimento da energia elétrica, interrompida há três dias, segundo relatos da comunidade. Os residentes afirmam que já acionaram a concessionária diversas vezes, mas continuam sem uma solução. O problema ocorre em meio aos Moradores da Rua dos Hibiscos Amarelos, na localidade, no bairro Maria Joaquina, em Cabo Frio, realizaram uma mobilização nesta segunda-feira (9) para cobrar o restabelecimento da energia elétrica, interrompida há três dias, segundo relatos da comunidade. Os residentes afirmam que já acionaram a concessionária diversas vezes, mas continuam sem uma solução. O problema ocorre em meio aos transtornos provocados pelo temporal do último sábado (7), que atingiu diferentes pontos do município e causou interrupções no fornecimento . A ocorrência mobilizou equipes municipais.

A mobilização aconteceu na entrada da rua principal. A iniciativa partiu dos próprios moradores, que decidiram chamar a atenção para a situação e ampliar a cobrança por providências. Segundo a comunidade, a falta de energia persiste apesar das solicitações feitas à Enel, responsável pelo fornecimento na localidade.

Os residentes esperam que a concessionária envie uma equipe técnica para verificar a ocorrência e informe quando o serviço será normalizado. A demora, de acordo com os relatos, tem provocado transtornos na rotina de quem vive na região.

Temporal deixou milhares de clientes sem energia

A situação em Nova Vila Verde ocorre após um temporal acompanhado de fortes ventos e descargas atmosféricas atingir a Região dos Lagos no sábado (7). Em Cabo Frio, diferentes bairros registraram interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Segundo dados da Enel divulgados no domingo (8), 4.859 famílias ainda estavam sem luz no município até as 22h. No Jardim Caiçara, moradores também fizeram uma manifestação na Rua Inglaterra após permanecerem aproximadamente 28 horas sem energia.

A interrupção do serviço provocou prejuízos no comércio local. Entre os relatos registrados estavam perdas de produtos armazenados em freezers e de massas utilizadas na produção de pães. No Centro, a reportagem também acompanhou a situação de uma moradora da Rua Miguel Couto.

Em nota, a Enel afirmou que as chuvas provocaram a queda de aproximadamente 185 árvores sobre a rede elétrica nos municípios atendidos pela empresa no estado do Rio de Janeiro. Segundo a concessionária, as equipes começaram a atuar em campo logo após o início da ocorrência e continuaram os trabalhos durante a madrugada e ao longo do domingo.

A empresa informou que os técnicos encontraram dificuldades para executar os reparos, principalmente em locais onde árvores de grande porte atingiram a rede. Ainda conforme a Enel, algumas ocorrências exigiram a reconstrução de trechos inteiros da estrutura elétrica. Na ocasião, a distribuidora afirmou que trabalhava para restabelecer o fornecimento aos clientes afetados o mais rápido possível.

Moradores aguardam solução

Na Rua dos Hibiscos Amarelos, a comunidade afirma que os contatos feitos com a concessionária ainda não resultaram na normalização do serviço. A mobilização na entrada da via busca dar visibilidade à reclamação e reforçar o pedido de atendimento.

A reportagem entrou em contato com a Enel para solicitar informações sobre a interrupção no fornecimento, os chamados registrados pelos moradores e as providências previstas para o local. Até a publicação desta matéria, a concessionária não havia encaminhado resposta específica sobre o caso. O espaço permanece aberto para manifestação da empresa e esclarecimentos sobre a previsão de atendimento e normalização da energia.