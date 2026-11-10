Armas e drogas apreendidas durante a ocorrência - Polícia Militar

Armas e drogas apreendidas durante a ocorrênciaPolícia Militar

Publicado 10/11/2026 14:45





LEIA MAIS:



Durante a fase inicial da investida policial, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) e do Serviço Reservado (P2) cercaram o conjunto habitacional e abordaram três suspeitos. Conforme o registro da ocorrência, os homens portavam uma pistola com munições e porções de drogas no momento da captura. O levantamento de dados feito pelas equipes revelou que o grupo se preparava para executar um ataque armado contra integrantes de uma facção rival no bairro Morro do Limão, localidade que vem sendo palco de tensões constantes pelo controle dos pontos de venda de drogas.



Com o desdobramento das buscas no perímetro do condomínio, os agentes localizaram um quarto elemento que mantinha em seu poder outra arma de fogo e equipamentos operacionais. No local de abordagem, foram recolhidos nove carregadores de pistola, três rádios transmissores com frequências de comunicação, porções adicionais de material entorpecente ainda em fase de contabilização, toucas do tipo ninja usadas para ocultar o rosto e diversos insumos empregados no preparo e embalagem das substâncias ilícitas.



Apreensão de armamentos e perfil dos custodiados Quatro homens foram presos em uma operação realizada pela Polícia Militar no condomínio Minha Casa Minha Vida, situado no bairro Jardim Esperança, no município de Cabo Frio . A intervenção tática ocorreu após o setor de inteligência identificar a presença de criminosos ligados ao Terceiro Comando Puro (TCP) que se articulavam no local. De acordo com informações prestadas pelo comando do 25º Batalhão de Polícia Militar, a ação integra o plano de contenção das disputas territoriais que afetam Cabo Frio na Região dos Lagos, resultando na retirada de circulação de pistolas de uso restrito, munições e grande quantidade de entorpecentes antes que novos confrontos fossem consumados na periferia.LEIA MAIS: Suspeitos de roubo de mais de R$ 500 mil são identificados em Cabo Frio Durante a fase inicial da investida policial, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) e do Serviço Reservado (P2) cercaram o conjunto habitacional e abordaram três suspeitos. Conforme o registro da ocorrência, os homens portavam uma pistola com munições e porções de drogas no momento da captura. O levantamento de dados feito pelas equipes revelou que o grupo se preparava para executar um ataque armado contra integrantes de uma facção rival no bairro Morro do Limão, localidade que vem sendo palco de tensões constantes pelo controle dos pontos de venda de drogas.Com o desdobramento das buscas no perímetro do condomínio, os agentes localizaram um quarto elemento que mantinha em seu poder outra arma de fogo e equipamentos operacionais. No local de abordagem, foram recolhidos nove carregadores de pistola, três rádios transmissores com frequências de comunicação, porções adicionais de material entorpecente ainda em fase de contabilização, toucas do tipo ninja usadas para ocultar o rosto e diversos insumos empregados no preparo e embalagem das substâncias ilícitas.

O balanço total dos materiais recolhidos na primeira etapa da operação inclui uma pistola Beretta calibre 9 milímetros, 33 munições intactas, um carregador alongado de alta capacidade e um carregador convencional. Além do armamento, os policiais apreenderam cerca de 500 gramas de maconha, 180 frascos contendo lança-perfume, 24 pastas de gás, quatro pinos de cocaína, cinco aparelhos celulares, uma balança de precisão e centenas de folhas adesivas utilizadas para etiquetar o material após a endolação.



A checagem dos dados pessoais efetuada na base do sistema policial revelou a alta periculosidade dos detidos na ação. Um dos homens capturados acumula 11 anotações criminais em seu histórico, incluindo passagens pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, homicídio, tráfico e associação para o tráfico de drogas. Um segundo envolvido contabiliza seis anotações anteriores por tráfico, associação criminosa e atos de violência doméstica. Os outros dois suspeitos foram identificados pelas iniciais M.M.D.S. e por um quarto indivíduo que aguardava a finalização da qualificação formal na unidade policial.



A ocorrência foi formalizada sob as acusações de tráfico ilícito de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, sendo a ocorrência e todos os envolvidos apresentados na 126ª Delegacia de Polícia (Cabo Frio), onde o procedimento de prisão em flagrante foi instaurado. O comando da Polícia Militar ressaltou que as operações ostensivas e de inteligência na região do Jardim Esperança continuarão de forma ininterrupta para desarticular os grupos armados que atuam no município.



A reportagem do portal buscou contato com a assessoria da Polícia Civil e não conseguiu localizar os quatro homens investigados ou a defesa constituída dos suspeitos para prestar declarações ou apresentar contra-argumentos às acusações registradas na delegacia. O espaço no veículo permanece aberto para o envio de posicionamento oficial por parte dos advogados de defesa ou representantes legais dos custodiados.