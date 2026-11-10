Rua onde ocorreu o acidente foi isolada com cones para o trabalho das equipes João Victor Campos/ Portal RC24h

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Renata Cristiane
Uma criança de 7 anos de idade morreu após ser atingida por um automóvel na frente da escola particular onde estudava, situada na Rua Espanha, no bairro Jardim Caiçara, no município de Cabo Frio, na tarde desta terça-feira (10). A ocorrência mobilizou moradores da localidade, que intervieram para impedir que o condutor do automóvel deixasse a cena do acidente antes da chegada das forças de segurança. De acordo com informações iniciais apuradas no local, a tragédia causou comoção intensa entre parentes e funcionários da instituição de ensino, exigindo o isolamento da via para a realização de levantamentos periciais.

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Com base nos dados preliminares colhidos com testemunhas e registrados pelas equipes de apoio, a dinâmica do acidente indica que o motorista pisou acidentalmente o acelerador quando atingiu o menino, o pai dele e uma outra senhora que estava no local. As circunstâncias exatas que envolveram o impacto com o automóvel serão esclarecidas no curso das apurações conduzidas pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

Imediatamente após o atropelamento, o proprietário do estabelecimento de ensino e integrantes da equipe pedagógica prestaram auxílio inicial à vítima em conjunto com o pai da criança. O menino foi colocado em um veículo e transportado às pressas até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. Contudo, apesar da mobilização dos familiares e dos profissionais da escola para garantir a prestação rápida de socorro, a equipe médica da unidade de saúde constatou que o menino deu entrada no local já sem sinais vitais.
Ainda não há informações precisas sobre o estado de saúde dos outros dois atingidos.
Nota da Instituição de Ensino
Em nota, a escola lamentou profundamente o caso. Leia na íntegra: 
"O Instituto Educacional Siqueira lamenta profundamente o acidente envolvendo um aluno do 3º ano, ocorrido nesta terça-feira. Diante da confirmação do falecimento do aluno, a direção da escola manifesta sua
profunda tristeza e solidariedade aos familiares, amigos e a toda a comunidade escolar neste momento de imensa dor. Em respeito ao ocorrido, as aulas do turno da tarde foram suspensas. A instituição está colaborando integralmente com as autoridades responsáveis pela investigação e disponibilizará as imagens do sistema de monitoramento da escola para contribuir com o esclarecimento dos fatos. O Instituto Educacional Siqueira se solidariza com todos os envolvidos e reforça seu compromisso com a segurança e o bem-estar de seus alunos e de toda a comunidade escolar".

Perícia técnica e investigação policial
Equipes do 25º Batalhão de Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência no Jardim Caiçara. Os policiais militares utilizaram cones para bloquear parcialmente o tráfego de veículos na Rua Espanha, garantindo a preservação da área até a conclusão dos trabalhos da perícia técnico-científica. O perito responsável efetuou as medições do perímetro e a análise do veículo envolvido para instruir o laudo final que vai detalhar a velocidade do carro, o ângulo da manobra de ré e os pontos de contato com a vítima.

O caso foi formalmente repassado para o registro e apuração da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), localizada no município de Cabo Frio. O corpo do menino foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade para a realização dos exames necroscópicos de praxe antes da liberação aos familiares para o sepultamento. Até o fechamento desta reportagem, as autoridades policiais não haviam emitido confirmação sobre a prisão em flagrante do motorista do automóvel nem sobre os procedimentos cautelares aplicados. O inquérito policial instaurado na 126ª DP vai apurar eventuais responsabilidades criminais e conferir a exatidão das versões apresentadas pelas testemunhas da abordagem.


A reportagem do portal buscou contato com o motorista do veículo envolvido no atropelamento para colher sua versão sobre o fato e a tentativa de afastamento do local informada por populares, mas o condutor não foi localizado até o momento. A direção do colégio foi procurada para se manifestar sobre a ocorrência em frente à unidade, porém informou que prefere não emitir posicionamento formal neste momento. O espaço no veículo de imprensa permanece aberto para a manifestação de todas as partes citadas.