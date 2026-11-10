Rua onde ocorreu o acidente foi isolada com cones para o trabalho das equipes - João Victor Campos/ Portal RC24h

Rua onde ocorreu o acidente foi isolada com cones para o trabalho das equipes João Victor Campos/ Portal RC24h

Publicado 10/11/2026 15:36





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Com base nos dados preliminares colhidos com testemunhas e registrados pelas equipes de apoio, a dinâmica do acidente indica que o motorista pisou acidentalmente o acelerador quando atingiu o menino, o pai dele e uma outra senhora que estava no local. As circunstâncias exatas que envolveram o impacto com o automóvel serão esclarecidas no curso das apurações conduzidas pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.



Imediatamente após o atropelamento, o proprietário do estabelecimento de ensino e integrantes da equipe pedagógica prestaram auxílio inicial à vítima em conjunto com o pai da criança. O menino foi colocado em um veículo e transportado às pressas até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. Contudo, apesar da mobilização dos familiares e dos profissionais da escola para garantir a prestação rápida de socorro, a equipe médica da unidade de saúde constatou que o menino deu entrada no local já sem sinais vitais. Uma criança de 7 anos de idade morreu após ser atingida por um automóvel na frente da escola particular onde estudava, situada na Rua Espanha, no bairro Jardim Caiçara, no município de Cabo Frio , na tarde desta terça-feira (10). A ocorrência mobilizou moradores da localidade, que intervieram para impedir que o condutor do automóvel deixasse a cena do acidente antes da chegada das forças de segurança. De acordo com informações iniciais apuradas no local, a tragédia causou comoção intensa entre parentes e funcionários da instituição de ensino, exigindo o isolamento da via para a realização de levantamentos periciais.LEIA MAIS: Moradores protestam após três dias sem luz em Cabo Frio Com base nos dados preliminares colhidos com testemunhas e registrados pelas equipes de apoio, a dinâmica do acidente indica que o motorista pisou acidentalmente o acelerador quando atingiu o menino, o pai dele e uma outra senhora que estava no local. As circunstâncias exatas que envolveram o impacto com o automóvel serão esclarecidas no curso das apurações conduzidas pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.Imediatamente após o atropelamento, o proprietário do estabelecimento de ensino e integrantes da equipe pedagógica prestaram auxílio inicial à vítima em conjunto com o pai da criança. O menino foi colocado em um veículo e transportado às pressas até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. Contudo, apesar da mobilização dos familiares e dos profissionais da escola para garantir a prestação rápida de socorro, a equipe médica da unidade de saúde constatou que o menino deu entrada no local já sem sinais vitais.

Ainda não há informações precisas sobre o estado de saúde dos outros dois atingidos.

Nota da Instituição de Ensino

Em nota, a escola lamentou profundamente o caso. Leia na íntegra:

"O Instituto Educacional Siqueira lamenta profundamente o acidente envolvendo um aluno do 3º ano, ocorrido nesta terça-feira. Diante da confirmação do falecimento do aluno, a direção da escola manifesta sua

profunda tristeza e solidariedade aos familiares, amigos e a toda a comunidade escolar neste momento de imensa dor. Em respeito ao ocorrido, as aulas do turno da tarde foram suspensas. A instituição está colaborando integralmente com as autoridades responsáveis pela investigação e disponibilizará as imagens do sistema de monitoramento da escola para contribuir com o esclarecimento dos fatos. O Instituto Educacional Siqueira se solidariza com todos os envolvidos e reforça seu compromisso com a segurança e o bem-estar de seus alunos e de toda a comunidade escolar".



Perícia técnica e investigação policial

Equipes do 25º Batalhão de Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência no Jardim Caiçara. Os policiais militares utilizaram cones para bloquear parcialmente o tráfego de veículos na Rua Espanha, garantindo a preservação da área até a conclusão dos trabalhos da perícia técnico-científica. O perito responsável efetuou as medições do perímetro e a análise do veículo envolvido para instruir o laudo final que vai detalhar a velocidade do carro, o ângulo da manobra de ré e os pontos de contato com a vítima.



O caso foi formalmente repassado para o registro e apuração da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), localizada no município de Cabo Frio. O corpo do menino foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade para a realização dos exames necroscópicos de praxe antes da liberação aos familiares para o sepultamento. Até o fechamento desta reportagem, as autoridades policiais não haviam emitido confirmação sobre a prisão em flagrante do motorista do automóvel nem sobre os procedimentos cautelares aplicados. O inquérito policial instaurado na 126ª DP vai apurar eventuais responsabilidades criminais e conferir a exatidão das versões apresentadas pelas testemunhas da abordagem.





A reportagem do portal buscou contato com o motorista do veículo envolvido no atropelamento para colher sua versão sobre o fato e a tentativa de afastamento do local informada por populares, mas o condutor não foi localizado até o momento. A direção do colégio foi procurada para se manifestar sobre a ocorrência em frente à unidade, porém informou que prefere não emitir posicionamento formal neste momento. O espaço no veículo de imprensa permanece aberto para a manifestação de todas as partes citadas.